Suspenden a tres policías por propiciar paliza a un hombre en EE.UU.

Tres agentes de policía de Arkansas (EE.UU) fueron suspendidos este domingo 21 de agosto de 2022 tras hacerse público un vídeo en el que se les ve dando una paliza a un hombre al que habían detenido, informaron medios locales.

El vídeo, que se está haciendo viral en redes sociales, muestra al detenido inmovilizado en el suelo por los tres agentes. Uno de ellos le golpea en varias ocasiones en incluso golpea su cabeza contra el suelo, otro le da patadas en el cuerpo y el tercero ayuda a mantenerlo inmóvil.

Dos de los policías son ayudantes del sheriff del condado de Crawford y el tercero es un oficial de la policía de Mulberry, una localidad de dicho condado.

Arkansas cop seen kneeing, face punching then grabbing hair of person & smashing person’s head into cement

From @MitchellMcCoy: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford Co. pic.twitter.com/UrZU2dq3PN