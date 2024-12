Al menos tres personas fueron asesinadas en un tiroteo registrado este lunes 16 de diciembre de 2024, en una escuela de Madison, la capital de Wisconsin, en Estados Unidos.

Según las autoridades, otros seis ciudadanos quedaron heridos; los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos.

El jefe de la Policía de Madison, Shon Barnes, dijo en una rueda de prensa que al llegar a la escuela Abundant Life, un centro educativo cristiano, hallaron a “múltiples víctimas heridas por arma de fuego y muerto al presunto responsable“.

El ataque se registró cerca de las 11:00 de Wisconsin, 12:00 de Ecuador.

Barnes explicó que los policías enviados a la escuela “nunca usaron sus armas“, sino que encontraron al sospechoso sin vida en el lugar, dando a entender que se suicidó.

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven era un estudiante de la misma institución.

Sin embargo, no se especificó si las víctimas son alumnos o trabajadores de la escuela.

Las autoridades detallaron que algunos de los heridos tienen lesiones menores, pero que otros “presentan heridas que pueden ser mortales“.

El representante de Policía afirmó que tras la emergencia se siguieron todos los protocolos, que incluyeron el cierre de escuelas cercanas y revisiones con patrullas caninas especializadas en bombas.

“Me siento consternado. Tan cerca de Navidad, cada niño y cada persona en ese edificio es una víctima y será una víctima siempre. Este tipo de trauma simplemente no se va, y necesitamos descubrir y entender qué ha ocurrido exactamente”, lamentó el uniformado.

Por su parte, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, indicó en X que está monitoreando los acontecimientos y agradeció la rapidez de los trabajadores de emergencias. El funcionario envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“No hay palabras para describir la devastación y la angustia que sentimos hoy después del tiroteo en la escuela Abundant Life Christian School en Madison (…) Nos unimos a la gente de Wisconsin en oración por las familias y seres queridos de aquellos cuyas vidas fueron tomadas sin sentido”, manifestó el Gobernador.

