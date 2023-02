Terremoto de Turquía provocó derrumbe violento de edificios, ¿por qué?

Dos terremotos de gran magnitud han sacudido Turquía, dejando miles de fallecidos y de heridos o desplazados.

El primer sismo, cerca de Gaziantep, junto a la frontera siria, tuvo una magnitud de 7.8 y se sintió hasta en el Reino Unido. El segundo se produjo nueve horas más tarde, en lo que parece ser una falla transversal, y registró una magnitud de 7.5.

Además de la devastación, según cifras del Gobierno turco, estimadas hasta este 7 de febrero de 2023, se han derrumbado unos 3 450 edificios. Muchos han fallado en un “modo panqueque” de colapso estructural.

¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Fue simplemente la enorme magnitud y violencia del seísmo, o el problema está en los edificios?

Los terremotos son frecuentes en Turquía, que se encuentra en una región sísmicamente muy activa donde tres placas tectónicas chocan constantemente entre sí bajo la superficie de la Tierra.

Los registros históricos de terremotos en la región se remontan al menos 2 000 años atrás, hasta un seísmo en el año 17 de la era cristiana que arrasó una docena de ciudades.

La zona de la falla de Anatolia Oriental en la que se produjeron estos seísmos se encuentra en el límite entre las placas tectónicas de Arabia y Anatolia, que se desplazan entre sí a una velocidad aproximada de 6 a 10 mm al año.

La tensión elástica que se acumula en esta zona limítrofe de placas se libera con terremotos intermitentes, que se han producido durante millones de años. Así pues, los terremotos recientes no son una sorpresa.

A pesar de este conocido peligro sísmico, la región contiene muchas infraestructuras vulnerables.

En los últimos 2 000 años hemos aprendido mucho sobre cómo construir edificios que puedan resistir las sacudidas incluso de terremotos graves. Sin embargo, en realidad hay muchos factores que influyen en las prácticas de construcción de edificios en esta región y en otras del mundo.

Muchos de los edificios derrumbados parecen haber sido construidos con hormigón sin el refuerzo sísmico adecuado. Los códigos de construcción sísmica de esta región sugieren que estos edificios deberían poder soportar terremotos fuertes (en los que el suelo incrementa entre un 30% y un 40% la gravedad normal) sin sufrir este tipo de colapso.

