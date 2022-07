Un policía a caballo protagoniza una persecución en Time Square

Un caballo fue el protagonista durante la persecución de la Policía de Nueva York para detener a un sospechoso que se encontraba en el sector de Time Square, en Estados Unidos.

El hecho ocurrió el 16 de julio de 2022 cerca de las 19:00 (hora Estados Unidos). Un hombre vestido de negro se enfrentó cara a cara con el policía montada a caballo, quien estaba a punto de detenerlo. Sin embargo, acto seguido, las imágenes captan como el presunto asaltante comienza a huir.

All of your NYPD officers are involved in crime reduction, even the four-legged ones.



Saturday evening, a male robbed a sunglass vendor in Times Square, but a @NYPDSpecialops Mounted officer was hot on his trail. With assistance from nearby officers an arrest was quickly made. pic.twitter.com/5ANbLKdYSI