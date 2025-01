La líder opositora venezolana María Corina Machado animó a los venezolanos a que salgan a las calles el próximo viernes, 10 de enero de 2025. Es el día de la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial. Animó para que salgan “con sus familias, sus hijos, sus abuelos o sus perros”, en unas declaraciones publicadas este lunes, 6 de enero de 2025.

En una entrevista por video con el diario The Wall Street Journal realizada desde un lugar no identificado, Machado vaticinó que en el caso de que Maduro continúe en el poder habrá consecuencias. “Va a haber tres, cuatro o cinco millones de venezolanos que cruzarán la frontera”. Se trata de una advertencia sensible a oídos estadounidenses, ya que al país llegan decenas de miles de venezolanos en 2 años.

La líder opositora, de 57 años, sostiene en la entrevista que Maduro no solo perdió apoyo popular, sino también el internacional, y concretamente de sus aliados Rusia o Irán. “Si no fueron en ayuda de Bachar al Asad (antes de ser derrocado en Siria), ¿acaso van a venir en auxilio de Maduro?”, se pregunta.

“Al final, el régimen sufre de una división internacional y de debilidad. No tienen nada para persuadir o convencer al pueblo, no tienen control social. Lo único que tienen a su alcance es el uso del terror”, sostiene.

Apoyo de Venezuela a María Corina Machado

Con respecto a su situación personal y cómo logró hasta ahora evitar ser arrestada, se mostró evasiva: “Lo que puedo decir es que eso me es completamente indiferente, porque los últimos años los pasé por toda Venezuela, rodeada de miles de personas”, dijo.

La entrevista no recoge ninguna alusión de Machado a Edmundo González, el candidato de la principal coalición opositora y quien según ellos ganó los comicios por amplia diferencia, a juzgar por actas de votación que publicaron en un sitio web.

González -quien se encuentra hoy en Washington, donde fue recibido por el presidente Joe Biden- se declara ganador legítimo de las últimas elecciones presidenciales, prometió personarse el viernes en Caracas para ser investido presidente, sin aclarar cómo piensa llevarlo a cabo.