Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Las autoridades colombianas rescataron con vida a todas las personas que permanecían secuestradas en un supermercado de Cartagena de Indias. El operativo se realizó durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre de 2026, después de más de 16 horas de tensión. La Policía Nacional y las Fuerzas Militares ejecutaron una operación conjunta que permitió liberar a los rehenes. Durante la intervención murió uno de los integrantes de la banda criminal.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el resultado del operativo a través de un video publicado en la red social X. El mandatario informó que el rescate concluyó a la 01:30 de la madrugada y calificó la intervención como una operación «absolutamente impecable». Según sus declaraciones, las autoridades ofrecieron a los delincuentes la posibilidad de entregarse y liberar a los rehenes, pero estos rechazaron la propuesta. Ante esa respuesta, las fuerzas de seguridad actuaron para poner fin al secuestro.

Del intento de robo al secuestro en Cartagena

El hecho comenzó aproximadamente a las 08:00 del martes 24 de noviembre (13:00 GMT). Según la reconstrucción de las autoridades, un grupo de hombres encapuchados ingresó al supermercado con lo que parecían armas largas. Su objetivo era asaltar un vehículo transportador de valores.

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Sin embargo, las cámaras de seguridad del centro comercial detectaron la presencia de los sospechosos. Los equipos de vigilancia activaron los botones de pánico, un mecanismo de alarma silenciosa que mantiene conexión con la Policía. La alerta permitió que las primeras patrullas llegaran poco después al establecimiento.

Cuando los delincuentes advirtieron la presencia policial, buscaron refugio dentro de uno de los supermercados del complejo comercial. Allí se atrincheraron y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre clientes y trabajadores.

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La llegada de los uniformados elevó la tensión en los alrededores. Con el paso de las horas, equipos especializados de la Policía y el Ejército se desplazaron hasta el centro comercial y ocuparon posiciones en la periferia del establecimiento. El despliegue incluyó francotiradores ubicados en azoteas cercanas.

Durante la noche, las autoridades mantuvieron la presión sobre los secuestradores. A través de varios altavoces, los uniformados les pidieron que liberaran a las personas retenidas y se entregaran. Mientras tanto, el número de efectivos de seguridad en la zona aumentaba.

Liberaciones parciales antes del operativo final

Los secuestradores comenzaron a liberar a algunas personas mientras avanzaban las negociaciones y el despliegue de seguridad. Alrededor del mediodía del martes, dejaron salir primero a cinco mujeres mayores. Más tarde, durante la tarde, permitieron la salida de otras cinco personas.

El resto de los rehenes permaneció dentro del establecimiento hasta la intervención de la madrugada de este miércoles. El Gobierno ejecutó entonces el operativo conjunto que permitió rescatar a todas las personas que seguían en poder de los delincuentes. Las autoridades estimaban que al menos 20 personas permanecían secuestradas antes de la intervención final.

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El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que el Gobierno respondió con contundencia después de que los integrantes de la banda rechazaran la posibilidad de entregarse y liberar a los rehenes. También advirtió que su administración responderá con fuerza ante quienes pretendan someter al Estado, al Gobierno y a la ciudadanía.

El secuestro conmocionó a Cartagena por sus características y por la prolongada retención de clientes y trabajadores en un establecimiento comercial. El episodio tiene pocos equivalentes en la historia reciente de Colombia.

Cartagena es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y Latinoamérica. Su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural atraen a unos 5,5 millones de viajeros cada año.

¡Que viva nuestra Fuerza Pública! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 https://t.co/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

Rehenes en Cartagena, preguntas frecuentes

1. ❓ ¿Cuántas personas fueron rescatadas del supermercado en Cartagena, Colombia? Las autoridades rescataron con vida a todas las personas que permanecían secuestradas en el supermercado. Se estimaba que al menos 20 seguían retenidas antes del operativo final.

Los delincuentes tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre clientes y empleados, después de que fracasara su intento de robar un vehículo transportador de valores. 2. ❓ ¿Cuánto tiempo duró el secuestro en el supermercado de Cartagena? El secuestro se prolongó durante más de 16 horas, desde la mañana del martes 24 hasta la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026.

El hecho comenzó aproximadamente a las 08:00 del martes. Las autoridades ejecutaron el operativo final a la 01:30 de la madrugada del miércoles. 3. ❓ ¿Cómo terminó el secuestro en el supermercado de Cartagena? La Policía Nacional y las Fuerzas Militares realizaron una operación conjunta que permitió rescatar a todos los rehenes. Uno de los integrantes de la banda criminal murió durante la intervención.

Las autoridades desplegaron equipos especializados y francotiradores en los alrededores del establecimiento. También utilizaron altavoces para pedir a los secuestradores que liberaran a las personas y se entregaran. 4. ❓ ¿Por qué los delincuentes tomaron rehenes en un supermercado de Cartagena? Los delincuentes se refugiaron en el supermercado después de que la Policía frustrara su intento de robar un vehículo transportador de valores.

Los equipos de vigilancia detectaron a los hombres encapuchados mediante las cámaras de seguridad y activaron los botones de pánico, que enviaron una alerta a la Policía. Al llegar las primeras patrullas, los sospechosos se atrincheraron en el establecimiento y retuvieron a clientes y empleados. 5. ❓ ¿Cuántas personas fueron liberadas antes del operativo final en Cartagena? Los secuestradores liberaron a 10 personas antes de la intervención final: cinco mujeres mayores y otras cinco personas.

Las primeras cinco mujeres salieron alrededor del mediodía del martes y los otros cinco rehenes quedaron libres durante la tarde. El resto permaneció retenido hasta el operativo conjunto ejecutado durante la madrugada del miércoles.

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