Kenia, el destino de safaris y turismo de lujo donde ocurrió el accidente de Michele Sensi-Contugi

Kenia se ha consolidado como uno de los principales destinos para los viajeros que buscan safaris, vida silvestre, paisajes remotos y experiencias exclusivas en África oriental. Sus extensas sabanas, reservas naturales, montañas, playas sobre el océano Índico y ciudades con una amplia oferta turística atraen desde visitantes interesados en la fauna hasta turistas de ultralujo.

Uno de esos viajes terminó en tragedia este miércoles 19 de agosto de 2026, cuando un helicóptero se estrelló al pie del monte Ololokwe, en el norte de Kenia. En el accidente murieron sus siete ocupantes, entre ellos Michele Sensi-Contugi y otros cinco pasajeros, además del piloto, como te detallamos en una publicación de este medio. El grupo viajaba como cliente de la firma sudafricana de turismo de ultralujo AndBeyond y recorría una de las zonas más exclusivas y remotas del país.

Safaris, fauna y paisajes entre los principales atractivos de Kenia

Los safaris constituyen uno de los mayores atractivos turísticos de Kenia. El país ofrece llanuras habitadas por animales salvajes y reservas donde los visitantes pueden observar especies como leones, elefantes, leopardos, búfalos y rinocerontes. También destacan la cebra de Grévy, el oryx beisa, jirafas, guepardos e hipopótamos.

La Reserva Nacional de Masái Mara figura entre los lugares más conocidos. Allí, los turistas buscan observar la migración de los ñus y el cruce de estos animales por los ríos. El Parque Nacional Amboseli atrae por sus grandes manadas de elefantes y las vistas del monte Kilimanjaro.

El país también cuenta con el Parque Nacional de Tsavo, el lago Nakuru y sus aves, además del Parque Nacional de Nairobi, situado cerca de la capital. Nairobi suma museos, galerías, cafeterías y vida nocturna a su oferta turística.

Kenia también ofrece otros paisajes. Los viajeros pueden escalar las cumbres glaciares del monte Kenia, la segunda montaña más alta de África, recorrer bosques tropicales y extensas sabanas o conocer la diversidad cultural de más de 40 grupos étnicos.

En la costa, el océano Índico suma más de 480 kilómetros de playas. Diani Beach, Bamburi y Nyali ofrecen actividades como natación, vela y surf. En Malindi se puede practicar snorkel y buceo, mientras que la Ciudad Vieja de Lamu conserva una arquitectura de influencia árabe en el archipiélago de la isla de Lamu.

El turismo de ultralujo y el vuelo que terminó con la vida de Michele Sensi-Contugi y su esposa

La creciente demanda de experiencias exclusivas también ha convertido a Kenia en un referente del turismo de alto nivel. Un safari de gama alta puede costar, en promedio, 1 200 dólares por persona y noche. En el segmento de ultralujo, con campamentos privados, guías exclusivos y traslados en helicóptero, el precio supera los 2 500 dólares por noche y puede alcanzar los 8 000 dólares en algunas propiedades. Los paquetes de varios días rondan los 20 000 o 30 000 dólares por persona.

Una de las empresas más reconocidas en Kenia ofrece experiencias a la medida, con vuelos panorámicos privados, campamentos y ‘lodges’ de uso exclusivo. Un vuelo privado en helicóptero por la sabana puede costar entre 2 000 y 4 500 dólares por hora.

Estos recorridos permiten llegar a zonas de difícil acceso y forman parte de los llamados safaris aéreos. Los vuelos pueden durar entre dos y seis horas y sobrevuelan paisajes de África oriental, con escalas en poblados remotos, riberas de ríos y montañas como el Ololokwe, considerada sagrada para el pueblo samburu.

El helicóptero Eurocopter EC130 B4 accidentado, con matrícula 5Y-GYM, despegó de Loisaba, en Laikipia, tras recoger a los clientes cerca de Suiyan. El aparato cubría la ruta hacia la zona del río Ewaso Nyiro, que atraviesa la Reserva Nacional de Samburu. A las 09:13, hora local, cayó en un terreno escarpado y de difícil acceso cerca de Kirish, al pie del monte Ololokwe.

La vegetación seca avivó el fuego y dificultó durante horas el acceso de los equipos de emergencia. Los rescatistas utilizaron drones para localizar los restos entre las rocas. La Cruz Roja de Kenia movilizó equipos desde Isiolo y el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos asumió las pesquisas técnicas.

Cuando los primeros equipos llegaron al fuselaje calcinado, los siete ocupantes habían muerto. Entre los pasajeros identificados figuraban Roger Duarte, Adam Navaty, Michele Sensi-Contugi, Stephany Hollihan, Henry Parra y Suian Suárez. El piloto, Josh Outram, tenía más de 15 años de experiencia en vuelos de conservación en el norte de Kenia y había creado su propia compañía aérea para conectar a los visitantes con algunos de los paisajes más remotos de la región.

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