Destacado empresario de Forbes murió en accidente de helicóptero en Kenia

El fatal accidente de helicóptero en Kenia, ocurrido la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026 en las inmediaciones del monte Ololokwe, dejó entre sus víctimas mortales a destacados ejecutivos internacionales.

En el mismo vuelo en el que perdieron la vida el titular del Centro de Inteligencia Estratégica de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa Stephany Hollihan, falleció el empresario estadounidense Roger Duarte, figura distinguida en la prestigiosa lista 30 Under 30 de la revista Forbes.

Víctimas en el accidente de helicóptero en Kenia

El siniestro aéreo cobró la vida de un total de siete ocupantes: seis pasajeros turistas y el piloto keniano de la aeronave.

Según reportes informativos internacionales, entre las víctimas se encontraban ciudadanos estadounidenses, entre ellos Duarte, radicado en Miami, y José Alberto Suárez, ejecutivo y presidente de estaciones de la cadena Telemundo en Florida.

Trayectoria empresarial de Roger Duarte

Duarte inició su carrera en el sector de la banca de inversión antes de emprender en el mercado gastronómico. En 2008 fundó George Stone Crab, una firma especializada en la comercialización y entrega a domicilio de cangrejo de piedra de Florida, extendiendo su distribución hacia diversos destinos de América Latina como México, Panamá, Venezuela, Guatemala y Nicaragua.

Su crecimiento comercial lo llevó a ser galardonado por Forbes en 2016 dentro de su selección de jóvenes talentos de negocios, cofundando además propuestas culinarias como My Ceviche y Zuuk Mediterranean Kitchen en Miami.

Estaba casado con Nicole Valls, vicepresidenta de operaciones de Valls Group, con quien tenía dos hijos.

Ruta turística y caída de la aeronave

El grupo formaba parte de una excursión vinculada a la compañía de viajes &Beyond que cubría la ruta entre la reserva Loisaba Conservancy y el sector de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu.

De acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA), la aeronave siniestrada, un Eurocopter EC130 B4 perteneciente a la firma Lady Lori Helicopters, se precipitó contra el terreno aproximadamente a las 09:13 hora local en las faldas del monte Ololokwe.

Operativo de rescate e investigaciones

Tras el impacto en esta zona remota, la empresa Tropic Air Kenya movilizó dos helicópteros para colaborar en las labores de rastreo, sumándose brigadas de respuesta de la Cruz Roja de Kenia y personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos.

Las causas que originaron el accidente de helicóptero en Kenia se mantienen bajo investigación formal del Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte keniano.

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