Keiko Fujimori inicia su mandato en Perú con promesa de no extender su gobierno

Keiko Fujimori asumió este martes 28 de julio de 2026 la Presidencia de Perú y aseguró que gobernará únicamente durante el periodo para el que fue elegida, entre 2026 y 2031. En su primer discurso ante el Congreso, prometió que su mandato durará cinco años, “ni un día más”, en respuesta a los cuestionamientos de sectores de oposición que temen un intento de prolongar su permanencia en el poder, como ocurrió con el Gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Compromiso y responsabilidad

La nueva mandataria afirmó que inicia esta etapa “con profunda humildad”, consciente de la magnitud de la responsabilidad que asume y con “el corazón lleno de fe en el destino” del país. También sostuvo que los próximos cinco años marcarán el inicio de una nueva etapa para Perú y reiteró que ese será el límite de su administración.

Estado debilitado y desafíos económicos

Fujimori aseguró que recibe un Estado debilitado. Durante su mensaje a la nación, pronunciado tras jurar el cargo ante el Congreso, describió un panorama crítico del país. Señaló que recibe un Perú “marcado por el abandono” y un Estado debilitado por la improvisación. La presidenta afirmó que el país enfrenta una ineficiencia estatal estimada en 40 mil millones de soles, equivalentes a 11 750 millones de dólares al año.

Diagnóstico nacional complejo

Según indicó, esa situación refleja la falta de una gestión eficiente y de una visión estratégica para atender las necesidades de la población. Fujimori aseguró que el diagnóstico nacional resulta “complejo y doloroso”. Además, sostuvo que recibe “un Estado a la deriva” debido a la ausencia de una planificación que priorice a los ciudadanos más necesitados.

Compromiso con el futuro del país

En ese contexto, insistió en que su administración trabajará durante el periodo constitucional para escribir el futuro del país. Reiteró que ejercerá el mandato únicamente durante los cinco años para los que fue elegida y enfatizó que no permanecerá “ni un día más” en el poder.

Bancada de izquierda abandona el Congreso

Mientras la nueva presidenta se preparaba para pronunciar su primer mensaje oficial, un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó el hemiciclo del Congreso. Los legisladores salieron del recinto pocos segundos antes del inicio del discurso presidencial, mientras Fujimori permanecía en silencio hasta que concluyó la retirada.

Protesta simbólica

Los congresistas, pertenecientes a partidos como Juntos por el Perú y Ahora Nación, vistieron de negro y gritaron “Justicia para las víctimas”. Con esa acción recordaron a las personas fallecidas durante la represión de las protestas antigubernamentales de los últimos años y a las víctimas de hechos ocurridos durante el Gobierno de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000.

Justificación del retiro

El diputado Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, explicó la decisión de su bancada. Afirmó que su grupo no reconoce al nuevo Gobierno como un nuevo comienzo, sino como la continuidad de un modelo que, según dijo, ha deteriorado la democracia y ha protegido a los responsables del sufrimiento del pueblo peruano.

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