Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú

Perú inicia este martes una nueva etapa política con la investidura de Keiko Fujimori como presidenta para el período 2026-2031. Su llegada al poder marca el noveno cambio de presidente en 10 años y pone fin a una década caracterizada por la inestabilidad política.

Resultados electorales y contexto político

Fujimori ganó la segunda vuelta electoral por un estrecho margen de menos de 50 000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez. Así, se convierte en la primera mujer elegida presidenta de Perú. La nueva mandataria asume el cargo con el objetivo de cerrar un ciclo de crisis institucional que, durante la última década, estuvo marcado por destituciones presidenciales impulsadas desde el Parlamento, muchas veces con el respaldo del fujimorismo.

Apoyo parlamentario y legado familiar

A diferencia de varios de sus antecesores, inicia su gestión con un apoyo parlamentario que le permitiría completar su mandato. La posesión de Keiko Fujimori representa el regreso del fujimorismo al Gobierno peruano casi 26 años después de la salida de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Este último renunció por fax desde Japón tras un escándalo de corrupción que involucró a su principal asesor, Vladimiro Montesinos.

Durante ese cuarto de siglo, Keiko tomó el liderazgo del movimiento político fundado por su padre. Desde entonces, buscó recuperar el poder y reivindicar su legado político, a pesar de que Alberto Fujimori recibió una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y enfrenta otros procesos relacionados con casos de corrupción.

Trayectoria política y desafíos

La nueva Presidenta alcanzó finalmente la Presidencia después de varios intentos fallidos. Antes, perdió tres elecciones consecutivas en segunda vuelta: en 2011, 2016 y 2021. Además, permaneció cerca de un año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020 mientras afrontaba una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con la financiación irregular de sus campañas electorales.

Ceremonia de investidura con presencia internacional

La ceremonia de investidura se desarrolla con una importante asistencia de autoridades extranjeras. Diez jefes de Estado y Gobierno llegaron a Lima para participar en el acto. Entre ellos figuran el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay). También participa el vicepresidente electo de Colombia, Juan Manuel Restrepo, junto con varios expresidentes latinoamericanos.

Invitados destacados

Entre los expresidentes presentes se encuentran Eduardo Frei (Chile) y Jamil Mahuad (Ecuador), quienes estuvieron vinculados a los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú. Además, asisten las expresidentas Mireya Moscoso (Panamá) y Jeanine Áñez (Bolivia), así como Mario Abdo Benítez (Panamá) y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular de España.

Primeras acciones del gobierno

El Congreso programó la ceremonia para el mediodía (17:00 GMT). Durante el acto, Keiko Fujimori recibirá la banda presidencial y ofrecerá su primer discurso como jefa de Estado. Se espera que en esa intervención anuncie algunas medidas iniciales para su Gobierno.

Para la tarde está previsto que oficialice la conformación de su Consejo de Ministros. El lunes ya se conocieron los principales nombres del gabinete: Luis Galarreta asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros; Elmer Cuba encabezará el Ministerio de Economía y Finanzas; mientras que Carlos Espá estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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