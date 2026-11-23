Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, destacó la cooperación de Ecuador, Estados Unidos y la Policía Nacional peruana en la captura de Jolin Bazán, señalado como líder de la organización criminal La Nueva Jauría. El detenido cayó el jueves 19 de noviembre de 2026 en una localidad ecuatoriana cercana a la frontera con Colombia. La Mandataria resaltó el aporte tecnológico del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para concretar el operativo.

Más noticias

Fujimori también respaldó la participación de Perú en el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Al referirse a la detención de Bazán, agradeció el trabajo coordinado entre los países y las instituciones que intervinieron en la captura. Según la Presidenta, la información tecnológica que proporcionó el FBI resultó fundamental para localizar al cabecilla de la organización criminal.

La Nueva Jauría y su disputa criminal en Trujillo, Perú

La Nueva Jauría mantiene una disputa con la banda Los Pulpos por el control de las actividades delictivas en Trujillo, una ciudad del norte de Perú. Ambas organizaciones protagonizan enfrentamientos relacionados con el tráfico de tierras, la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros de empresarios.

Jolin Bazán, de 31 años, tenía una alerta roja de captura internacional emitida por Interpol. Las autoridades lo buscaban por el secuestro del empresario Manuel Rodríguez, ocurrido en 2022. Durante ese hecho, los responsables exigieron 1,8 millones de soles, equivalentes a unos 525 000 dólares, como rescate.

Sin embargo, el empresario murió en circunstancias violentas. Posteriormente, las autoridades encontraron su cuerpo abandonado. Este caso figura entre los hechos por los que Bazán tenía una orden de captura internacional.

La detención del presunto líder de La Nueva Jauría también abrió la posibilidad de su traslado a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad en Perú. El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó el viernes 20 de noviembre que la Marina de Guerra ofreció al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) una celda en la Base Naval del Callao.

Perú prepara espacios de máxima seguridad para criminales

La prisión de la Base Naval del Callao constituye uno de los establecimientos de máxima seguridad de Perú. Las autoridades reservan sus celdas para cabecillas terroristas, líderes de organizaciones criminales y otros presos de notoriedad pública.

Entre quienes han permanecido en ese centro figura Vladimiro Montesinos, quien fue la mano derecha del expresidente Alberto Fujimori.

Lee también: Esto dijo el papa León XIV tras ser golpeado por un rosario en Perú

Por otra parte, Keiko Fujimori se refirió a la construcción anunciada de dos megacárceles en el norte de Lima. La presidenta señaló que el Gobierno ejecutará esos proyectos, pero advirtió que también necesita preparar y reforzar al personal penitenciario que trabajará en los establecimientos.

La mandataria reconoció que algunos funcionarios de las cárceles se niegan a someterse a los controles electrónicos de seguridad. Por eso, consideró necesario capacitar al personal y fortalecer los mecanismos de vigilancia dentro del sistema penitenciario.

Fujimori también destacó la participación de las Fuerzas Armadas en los operativos de seguridad de varios centros carcelarios. Según explicó, los retenes militares han dado resultados positivos y todos los funcionarios penitenciarios deben pasar por esos controles.

La presidenta insistió en que estas medidas forman parte del refuerzo de seguridad que Perú aplica en sus cárceles, mientras avanza con los planes para construir nuevos establecimientos de máxima seguridad.

Te recomendamos