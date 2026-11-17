Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

El papa León XIV reaccionó con humor al inesperado episodio que protagonizó durante su despedida de Perú. Un rosario lanzado por uno de los fieles terminó golpeándolo cerca del ojo mientras recorría Lima en el papamóvil, según publicó Semana este 17 de noviembre de 2026.

Durante el vuelo de regreso a Roma, el pontífice recordó el incidente con una frase que provocó sonrisas entre los periodistas: “Son cosas que uno se lleva en el corazón y quizás también en el ojo”.

Según Semana, León XIV no interpretó el hecho como una agresión. Por el contrario, lo relacionó con el entusiasmo y la devoción de los creyentes peruanos.

El rosario que golpeó al papa León XIV en Perú

El episodio ocurrió el lunes 16 de noviembre, cuando el Papa se dirigía a la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

Mientras saludaba a la multitud desde el papamóvil, una persona lanzó un rosario con la intención de entregárselo. Sin embargo, el objeto impactó cerca de uno de sus ojos.

Las imágenes mostraron al pontífice llevándose la mano al rostro. Pese al incidente, continuó su recorrido y no suspendió sus actividades.

La reacción de León XIV ante el gesto de los fieles

Durante el vuelo papal, el pontífice destacó el cariño recibido. También mencionó a la persona que lanzó el objeto: “El cariño de los peruanos, incluso de la persona que, con mucha fe, simplemente quería ofrecerme un rosario”.

De acuerdo con Semana, León XIV consideró que el episodio reflejaba la profunda fe de los asistentes. Además, aseguró que las muestras de devoción marcaron su visita.

El significado especial de su visita a Perú

El Papa también recordó cómo los creyentes intentaban acercarse al vehículo durante sus desplazamientos. Algunos tocaban las ventanas y buscaban superar los límites de seguridad para saludarlo.

Según Semana, la visita formó parte de una gira apostólica de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido comenzó el 6 de noviembre de 2026 y representó su sexto viaje internacional como pontífice.

Perú tuvo un significado especial para León XIV, quien vivió cerca de dos décadas en ese país como misionero y obispo. Además, adquirió la nacionalidad peruana.

Más información sobre papa León XIV