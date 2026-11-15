El papa León XIV llega a Cusco en su visita apostólica a Perú

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

El papa León XIV llegó este domingo, 15 de noviembre de 2026, a Cusco, la antigua capital del Imperio inca, durante el quinto y penúltimo día de su visita apostólica a Perú. El pontífice arribó procedente de Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años y fue recibido por cientos de miles de personas.

A su llegada al aeropuerto internacional de Cusco, fue recibido por niños vestidos con trajes tradicionales y autoridades nacionales y locales. Según informó EFE, entre los asistentes estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y de Cultura, Alberto Beingolea, además del alcalde provincial, Luis Beltrán Pantoja.

El alcalde entregó al papa un ‘Niño Manuelito’, una tradicional representación cusqueña del niño Jesús.

Papa León XIV visita Cusco y se reúne con los fieles

Miles de personas llegaron desde la madrugada al centro de la ciudad para recibir al pontífice durante su recorrido en el papamóvil. Su destino fue la fortaleza inca de Sacsayhuamán, ubicada a más de 3 700 metros sobre el nivel del mar.

En este lugar se desarrollará un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular. De acuerdo con EFE, se espera la asistencia de unas 85 000 personas.

El papa realizará el Ángelus en la plaza mayor de Cusco

Tras el encuentro, León XIV se trasladará a la plaza mayor de Cusco, donde rezará el Ángelus frente a la catedral y la basílica de la ciudad.

Durante este acto, entregará un sudario al Señor de los Temblores, patrono de la ciudad. La actividad forma parte de la agenda religiosa prevista para esta jornada, detalló EFE.

León XIV viajará a Pucallpa para reunirse con pueblos indígenas

Después de despedirse de Cusco, el pontífice viajará a Pucallpa, en la Amazonía peruana, para reunirse con representantes de los pueblos indígenas. Su vuelo está previsto para las 13:05 hora local.

Por la noche, regresará a Lima, donde continuará su visita apostólica antes de concluir su recorrido por Perú.

Con información de EFE

Más información sobre el papa León XIV