Chiclayo recibe al papa León XIV con multitudes y emoción

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Cientos de miles de personas recibieron este viernes 13 de noviembre de 2026 al papa León XIV en Chiclayo, Perú, durante su histórico regreso a la ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años. El pontífice llegó como parte de su visita apostólica al país, que considera su patria adoptiva.

Las calles se llenaron de pancartas, banderas y mensajes de bienvenida. “Bienvenido a casa, papa León XIV”, se leía en varios carteles elaborados por los habitantes. Entre los gritos también se escuchaba: “¡El papa es chiclayano! ¡Qué viva el papa!”.

León XIV regresa a la ciudad donde fue obispo

Según informó EFE, el pontífice aterrizó en el aeropuerto Pedro Ruiz Gallo, a bordo de un avión con el lema “León XIV vuela a casa”. Allí fue recibido con música y presentaciones culturales.

Una banda interpretó el himno creado en Perú para su visita. También hubo bailes de marinera norteña, una danza tradicional de la costa norte peruana.

León XIV vivió más de 20 años en Perú y adquirió la nacionalidad de ese país. En Chiclayo es recordado con cariño como el padre Roberto, nombre con el que muchos habitantes identifican a Robert Prevost.

Multitudes acompañan el recorrido del pontífice

La comitiva atravesó varias localidades de Lambayeque, entre ellas La Victoria, Monsefú y Santa Rosa. El recorrido culminó en las Pampas de Pimentel, donde el papa presidió una multitudinaria misa.

EFE destacó que cientos de miles de fieles llegaron desde distintas regiones y países vecinos para participar en la celebración.

La visita del papa incluye otras ciudades peruanas

Chiclayo es la segunda parada de la gira de León XIV por Perú. Su agenda también contempla Lima, Cusco y Pucallpa.

Durante su visita a Lambayeque recorrerá Santa Cruz de Succhabamba y Zaña. En esta última localidad cerrará el año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

Con información de EFE

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