El papa León XIV agradece la acogida ‘tan calurosa’ en Perú

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

El papa León XIV agradeció la cálida acogida que recibió en Lima durante su primer día de visita a Perú. El pontífice se reunió con cientos de personas frente a la Nunciatura Apostólica, donde compartió una oración y pidió por la paz mundial. Su llegada movilizó a millones de ciudadanos.

León XIV agradece el cariño de los peruanos

“No tengo palabras para agradecer esa acogida tan calurosa de haber vuelto a mi casa”, expresó León XIV ante los fieles que lo esperaron durante varias horas en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, según informó EFE.

El pontífice destacó la alegría y las oraciones de quienes acudieron a recibirlo. También pidió por la paz en el mundo y recordó, entre risas, que algunos vecinos necesitaban descansar.

“Puede seguir la fiesta, pero no toda la noche”, comentó antes de rezar el padrenuestro y ofrecer su bendición a los asistentes.

Tres millones de personas recibieron al papa en Lima

Durante la jornada, voluntarios animaron la espera con canciones y bailes. Los ciudadanos también acompañaron el recorrido papal con banderas, globos y banderines blancos y amarillos, los colores del Vaticano.

Según las autoridades peruanas citadas por el Vaticano, alrededor de tres millones de personas salieron a las calles de Lima para saludar al pontífice durante su recorrido, tanto en automóvil cerrado como en el papamóvil, indicó EFE.

El papa visita a las autoridades peruanas

En su primer día de actividades, León XIV visitó a la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima.

Posteriormente, acudió al Gran Teatro Nacional para participar en un encuentro con autoridades y representantes diplomáticos.

La visita tiene un significado especial para el pontífice, quien considera a Perú su segunda patria tras los años que vivió y desarrolló su labor religiosa en el país, destacó EFE.

Con información de EFE

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