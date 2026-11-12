El papa León XIV vuelve a Perú con masivo recibimiento

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

El papa León XIV regresó este miércoles 11 de noviembre de 2026 a Perú, el país que considera su patria y donde desarrolló más de 20 años de labor pastoral. El pontífice recibió un multitudinario homenaje en Lima, con cerca de tres millones de personas en las calles para acompañar su llegada. Durante su primer encuentro con las autoridades, pidió honestidad, rectitud y compromiso con el bienestar de la población.

León XIV regresa a Perú entre multitudes

El recibimiento comenzó desde su llegada al aeropuerto, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori. Después, recorrió más de 10 kilómetros por Lima. El último tramo lo realizó en el papamóvil, entre aplausos y muestras de afecto.

Según constató EFE, miles de personas se concentraron a lo largo del recorrido para saludar al pontífice. Muchos lo consideran un peruano más, pese a que nació en Chicago, Estados Unidos. Robert Prevost llegó por primera vez al país en 1985 como misionero y obtuvo la nacionalidad peruana.

“Regreso también a mi patria”, expresó León XIV ante las principales autoridades del Estado, reunidas en el Gran Teatro Nacional de Lima.

El papa pide honestidad a las autoridades peruanas

En su primer discurso oficial, el pontífice exhortó a los representantes políticos a cultivar la honestidad y la rectitud. También destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía y priorizar el servicio público.

EFE recogió las palabras del papa, quien recordó que amar a un pueblo implica interesarse por sus necesidades y trabajar por su bienestar.

Por su parte, Keiko Fujimori apeló a la figura del pontífice para promover la reconciliación nacional. La mandataria sostuvo que Perú necesita sanar las heridas de su pasado político.

León XIV visitará cuatro ciudades durante su gira

La visita a Perú constituye la última etapa de su primera gira por América Latina, después de recorrer Uruguay y Argentina.

Durante seis días, León XIV visitará Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante ocho años. También recorrerá localidades como Santa Cruz de Succhabamba y Zaña.

EFE informó que el pontífice salió al balcón de la Nunciatura Apostólica para saludar a los fieles, pedir por la paz y ofrecer su bendición.

Con información de EFE

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