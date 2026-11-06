Perú prepara la estatua más grande del papa León XIV

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Perú tendrá la estatua más grande del mundo dedicada al papa León XIV. La escultura, de 14 metros de altura, quedó ensamblada este viernes 6 de noviembre de 2026 en el Parque del Niño Gaelito, en el Callao, frente al océano Pacífico. La obra estará lista para su inauguración antes de la visita del pontífice al país.

Según informó EFE, dos tráileres trasladaron las piezas desde un taller ubicado en el distrito de Carabayllo. El recorrido comenzó a las 02:00 para evitar el tráfico de Lima. Una grúa permitió ensamblar la figura sobre un pedestal de dos metros.

Estatua de León XIV fue construida en 45 días

La escultura fue elaborada por un equipo de 14 personas liderado por los artistas Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, de la Escuela de Bellas Artes. El proyecto recibió una donación de la Caja Huancayo para el municipio del Callao.

El alcalde César Pérez destacó que la obra se completó en apenas 45 días, pese a que normalmente habría requerido cuatro meses de trabajo.

Además, explicó que los artistas reprodujeron detalles del rostro del pontífice, incluido el lunar que tiene en el lado izquierdo. La intención es representar su expresión y cercanía con los fieles.

Callao prepara homenaje al papa León XIV

La inauguración está prevista para el 9 de noviembre, a las 17:00, hora local. El acto se realizará frente al océano Pacífico, como homenaje al vínculo del pontífice con Perú.

De acuerdo con EFE, el alcalde espera que León XIV pueda pasar frente a la escultura durante su visita y contemplarla. Robert Prevost fue administrador de la Diócesis del Callao y obispo de Chiclayo.

León XIV visitará Perú del 11 al 16 de noviembre

El pontífice llegará a Perú como parte de su primera gira latinoamericana, que también incluye Uruguay y Argentina. Durante su estancia visitará Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de Santa Cruz de Succhabamba.

EFE recuerda que León XIV vivió más de 20 años en Perú como misionero y obispo. Incluso adoptó la nacionalidad peruana.

Con información de EFE

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