El papa León XIV inicia su gira por América Latina, ¿qué países visitará?

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El papa León XIV emprendió este viernes 6 de noviembre de 2026 un viaje de 12 días por Latinoamérica, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido comienza menos de un mes después de una operación en la que le extirparon parte de un pulmón afectado por un cáncer.

El avión papal despegó a las 07:05 desde Roma con destino a Montevideo. A bordo viajaron la delegación del Vaticano y 80 periodistas internacionales. Está previsto que el pontífice llegue a Uruguay a las 16:30, hora local.

León XIV inicia su gira por Latinoamérica tras una operación

El recorrido contempla 14 vuelos y cerca de 40 discursos en tres países. Aunque el viaje representa una exigente agenda, el Vaticano confirmó que no se adoptaron medidas médicas adicionales después de la intervención quirúrgica.

Según las autoridades vaticanas, el pontífice, de 71 años, mantiene un buen estado de salud. Sin embargo, esta gira permitirá evaluar su resistencia física ante una intensa actividad pública.

EFE informó que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, destacó la importancia del recorrido para promover la unidad y superar las polarizaciones sociales.

Uruguay será la primera parada del papa León XIV

En Montevideo, el pontífice participará en una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia. También mantendrá encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El sábado viajará a Paysandú, donde celebrará una misa en el Parque París Londres.

Parolin señaló que la Iglesia uruguaya enfrenta el desafío de la secularización. Según indicó, más del 40% de la población se declara sin religión.

Argentina y Perú recibirán al pontífice en su gira

La segunda etapa será Argentina, donde León XIV buscará rendir homenaje al papa Francisco, recordado especialmente en su país natal. Francisco no pudo visitar Argentina durante su pontificado.

Finalmente, el pontífice viajará a Perú, donde vivió durante 20 años. EFE señaló que su regreso tiene un significado especial para quienes lo conocieron durante su trayectoria religiosa en ese país.

La visita representa uno de los recorridos internacionales más exigentes de León XIV desde que asumió el pontificado.

Con información de EFE

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