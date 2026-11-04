El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano, ¿qué se obsequiaron?

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El papa León XIV recibió este miércoles 4 de noviembre de 2026 al músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano. Durante el encuentro, el pontífice le obsequió un rosario, mientras que el artista le entregó un ejemplar de su autobiografía Chronicles: Volume One.

La reunión fue breve y estuvo marcada por saludos y una conversación distendida. Según informó Vatican News, Dylan acudió al encuentro con una chompa negra con capucha.

Bob Dylan visita al papa León XIV en el Vaticano

El cantante, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2017, se encuentra de gira por Italia con su espectáculo Rough and Rowdy Ways. Su recorrido incluye presentaciones en Roma, Milán y Bolonia.

La Voz de Galicia destacó el encuentro entre dos figuras de distintos ámbitos culturales. Dylan es considerado uno de los compositores más influyentes de la música contemporánea, mientras que León XIV ha mostrado interés por el arte y la cultura.

El intercambio de regalos también llamó la atención. El papa eligió un rosario como obsequio y recibió a cambio las memorias del artista estadounidense.

León XIV ya había citado una canción de Bob Dylan

El vínculo entre ambos no comenzó con esta visita. En julio de 2026, el pontífice citó una composición de Dylan en el prólogo del libro Desarmados y desarmando: la paz es un don.

Se trata de Go Away You Bomb, una canción protesta escrita en 1963, durante las tensiones de la Guerra Fría.

La Voz de Galicia señaló que esta pieza nunca fue grabada oficialmente ni publicada en un álbum. Su manuscrito original permaneció inédito hasta que fue descubierto en 2013.

La música de Dylan y el mensaje de paz del Vaticano

León XIV utilizó una frase de la composición para cuestionar el rearme mundial y advertir sobre los peligros de las armas nucleares.

La Voz de Galicia recoge así un encuentro que conecta la música, la literatura y el mensaje de paz impulsado por el pontífice.

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