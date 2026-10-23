Desaconsejan que el papa León XIV viaje en helicóptero, tras su operación

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El papa León XIV continúa su recuperación tras una operación por un tumor maligno en el pulmón derecho. Una radiografía de tórax confirmó su evolución posoperatoria favorable, aunque los médicos recomendaron evitar, por precaución, un viaje en helicóptero previsto para el 27 de octubre de 2026 a Asís, Italia, informó EFE este viernes 23 de octubre.

El parte médico fue firmado por su doctor personal, Luigi Carbone, y el cirujano Stefano Margaritora. Ambos señalaron que, pese a la evolución positiva, ha transcurrido poco tiempo desde la intervención.

Por esta razón, el Vaticano confirmó que el pontífice no asistirá al encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado en Asís para conmemorar el 40 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por san Juan Pablo II.

El Vaticano confirma que el papa León XIV no necesita más tratamiento

Según EFE, los exámenes histológicos definitivos confirmaron que el pontífice tenía un adenocarcinoma de pulmón. La enfermedad estaba localizada y los especialistas determinaron que no necesita tratamiento adicional.

León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre de 2026, en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El papa ha retomado sus actividades habituales. Participó en el rezo del ángelus y en la audiencia general en la plaza de San Pedro, donde recorrió el lugar en papamóvil.

El viaje del papa León XIV a Latinoamérica sigue previsto para noviembre

Aunque no acudirá a Asís, León XIV enviará un mensaje a los organizadores y representantes religiosos. En él expresará su cercanía y destacará la importancia del diálogo y la búsqueda de la paz en un contexto internacional marcado por los conflictos.

El Vaticano mantiene los preparativos de su primera gira latinoamericana, prevista del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

De acuerdo con EFE, la agenda contempla hasta 14 vuelos, más de 40 discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y una visita a Cusco, ciudad peruana situada a más de 3 000 metros de altitud. El recorrido también incluye un traslado en helicóptero.

Con información de EFE