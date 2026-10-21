El papa León XIV no necesitará tratamiento tras extirparle el cáncer en el pulmón

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la extirpación de un cáncer de pulmón. Los exámenes médicos definitivos confirmaron que la enfermedad estaba localizada, informó este miércoles la oficina de prensa del Vaticano.

Los exámenes confirman que el cáncer estaba localizado

Los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular confirmaron que el pontífice padecía un adenocarcinoma de pulmón. El diagnóstico se estableció tras analizar el material extraído durante la intervención quirúrgica.

El comunicado fue firmado por el médico personal del papa, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora. Ambos confirmaron que la evaluación oncológica posterior descartó la necesidad de tratamientos complementarios.

Según informó EFE, León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre de 2026, en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

León XIV retoma sus actividades tras recibir el alta médica

El pontífice había anunciado la detección de un nódulo en el pulmón derecho durante el rezo del ángelus del 11 de octubre. Después de la operación, permaneció hospitalizado hasta el sábado, cuando recibió el alta médica en condiciones clínicas satisfactorias.

Al día siguiente, reapareció desde la ventana del Palacio Apostólico para presidir el ángelus dominical. En esa ocasión, anunció que retomaría sus compromisos de manera gradual.

Este miércoles, el papa volvió a celebrar la audiencia general, suspendida la semana anterior. La confirmación de los resultados médicos coincidió con la reanudación de su agenda pública, tras varios días de recuperación.

El Vaticano prepara el viaje del papa a Latinoamérica

De acuerdo con EFE, la Santa Sede mantiene los preparativos de la primera gira latinoamericana de León XIV, prevista del 6 al 17 de noviembre.

El itinerario contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú. La agenda incluye misas multitudinarias, reuniones y discursos, además de una visita a Cusco, ciudad peruana situada a más de 3 000 metros sobre el nivel del mar.

La gira será uno de los principales compromisos internacionales del pontífice mientras recupera progresivamente su actividad habitual.

Con información de EFE

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