El papa León XVI retoma su actividad laboral desde el hospital Gemelli

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El papa León XVI retomó su actividad laboral desde el hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado tras una operación por cáncer de pulmón. La recuperación postoperatoria del pontífice avanza con normalidad, informó la oficina de prensa del Vaticano.
El pasado martes, el pontífice fue intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Gemelli, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación se realizó debido a un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.
Según informó EFE, las fuentes vaticanas confirmaron que la recuperación evoluciona favorablemente. El pontífice estadounidense-peruano ha comenzado a retomar sus actividades mientras continúa hospitalizado.
Este jueves por la mañana, el papa volvió a concelebrar una misa en la sala habilitada en la décima planta del hospital. La capilla del centro médico permanece en obras, por lo que se acondicionó otro espacio para las celebraciones religiosas.
Por el momento, León XVI no ha recibido visitas. Permanece acompañado de sus dos secretarios durante su estancia hospitalaria, según la información difundida por el Vaticano.
EFE señaló que, pese a la evolución favorable, todavía no se han anunciado cambios en la agenda inmediata del pontífice.
La oficina de prensa del Vaticano aún no ha confirmado si Robert Prevost celebrará el próximo ángelus dominical desde el hospital Gemelli. En ocasiones anteriores, otros pontífices ofrecieron esta oración desde sus habitaciones durante sus hospitalizaciones.
Tampoco existen novedades sobre el viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre.
De acuerdo con EFE, el Vaticano no ha comunicado modificaciones en ese itinerario. La evolución médica del papa será clave para determinar cómo continuará su agenda pública y si podrá cumplir con los compromisos internacionales previstos.
Con información de EFE
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