El papa León XIV concelebró una misa tras una operación por cáncer de pulmón

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El papa León XIV concelebró una misa este miércoles 14 de octubre de 2026 en una sala de la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma. El pontífice permanece ingresado en ese hospital después de una intervención quirúrgica para extirpar parte de su pulmón derecho.

Según informó EFE, la celebración religiosa se realizó en un espacio habilitado para la ocasión. La capilla habitual del centro médico está en una zona afectada por obras de reestructuración.

El apartamento que normalmente se reserva a los papas durante sus hospitalizaciones también está en obras. Por ese motivo, León XIV permanece en otra área de la décima planta.

Estado de salud del papa León XIV tras la cirugía

El pontífice fue operado el martes por la tarde. Los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, debido a un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

EFE señaló que el último parte médico difundido por la Santa Sede reportó una evolución posoperatoria normal. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados este miércoles, 14 de octubre de 2026, mostraron valores dentro de los límites esperados para la intervención.

Además, León XIV comenzó a caminar, realizó fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual. Desayunó y almorzó durante la jornada.

¿Cuánto tiempo permanecerá hospitalizado León XIV?

El Vaticano prevé que el papa permanezca ingresado aproximadamente una semana. Sus compromisos oficiales fueron cancelados hasta el próximo 20 de octubre, aunque el tiempo de hospitalización dependerá de su evolución clínica.

Por ahora, no se han anunciado tratamientos posteriores. De acuerdo con EFE, los médicos esperan los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la cirugía. Estos resultados permitirán determinar si necesita tratamientos adicionales.

Con información de EFE

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