El papa León XIV fue operado de un cáncer de pulmón

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El papa León XIV fue operado de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, mediante una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La cirugía se realizó con asistencia de video y duró aproximadamente 90 minutos, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano, según EFE.

El papa León XIV fue operado por un tumor pulmonar

Un examen histológico realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, que ya se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias.

El procedimiento fue exitoso y no presentó complicaciones, según el comunicado del Vaticano difundido a los medios. El equipo médico optó por una cirugía radical para retirar el tejido afectado por el tumor.

La intervención estuvo dirigida por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Policlínico Gemelli. Participaron también especialistas en cirugía torácica y anestesiología, además del médico personal del pontífice.

¿Cómo evoluciona la salud del papa tras la cirugía?

Tras la operación, León XIV despertó con normalidad. Después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del Policlínico Gemelli, en Roma.

Fuentes vaticanas indicaron que el pontífice incluso pidió la cena después de la intervención. Estos datos fueron recogidos por EFE en su información sobre el estado de salud del líder de la Iglesia católica.

El papa permanecerá hospitalizado para continuar con su recuperación y someterse a los exámenes posoperatorios correspondientes.

¿Qué tratamiento necesitará León XIV por el adenocarcinoma?

Por el momento, el equipo médico no ha precisado si León XIV necesitará tratamientos adicionales tras la extirpación del lóbulo pulmonar.

La evolución clínica y los resultados de los estudios posteriores serán importantes para determinar los siguientes pasos médicos. El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en células glandulares del pulmón.

El Vaticano no ha ofrecido más detalles sobre las características del tumor extirpado ni sobre el pronóstico del pontífice, según EFE.

Con información de EFE

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