Qué es un nódulo pulmonar, la lesión por la que operarán al papa León XIV

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El papa León XIV anunció el domingo 11 de octubre de 2026 que será operado para extirpar un pequeño nódulo pulmonar detectado durante controles médicos recientes.

La lesión fue localizada en una fase muy temprana. Según explicó el pontífice al término del Ángelus, su equipo médico recomendó intervenir y la operación ya está programada.

¿Qué es un nódulo pulmonar?

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona de tejido anormal en el pulmón que suele detectarse mediante pruebas de imagen. Puede tener distintas causas, como infecciones, inflamación o cicatrices. En algunos casos, también puede corresponder a cáncer.

Por eso, encontrar un nódulo no significa necesariamente tener una enfermedad maligna. El neurólogo Tom Pitts explicó a Morning in America que se trata de un hallazgo que requiere evaluación para determinar su origen.

¿Por qué los médicos recomiendan extirparlo?

La intervención puede permitir analizar el tejido y establecer un diagnóstico definitivo. Según especialistas consultados por Infobae, la detección temprana y la localización de la lesión son factores relevantes para evaluar el caso.

Sin embargo, todavía no se ha informado cuál es la naturaleza del nódulo de León XIV. El resultado del análisis del tejido extirpado será determinante para conocer el diagnóstico y el pronóstico.

¿Cuándo será la operación?

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, indicó que el procedimiento está previsto para los primeros días de la próxima semana y que la hospitalización podría durar alrededor de siete días.

La intervención se realizará antes de la gira latinoamericana del pontífice, programada del 6 al 17 de noviembre de 2026, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Por ahora, la información divulgada no confirma que el nódulo sea canceroso.