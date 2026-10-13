Papa León XIV llegó al hospital para ser operado de un nódulo pulmonar

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El papa León XIV ingresó este martes al hospital Gemelli de Roma, donde será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. El pontífice, de 71 años, llegó al centro médico caminando y acompañado por sus dos secretarios personales y su médico de confianza, Luigi Carbone, según informó EFE.

Antes de ingresar al complejo hospitalario, el Papa salió por la Porta del Perugino del Vaticano y saludó brevemente a los fieles, periodistas y curiosos que aguardaban su llegada. Su ingreso al Policlínico Gemelli se produjo a las 13:09 hora local, en medio de una fuerte expectativa por su estado de salud y la próxima cirugía.

El equipo médico que liderará la operación

A su llegada, Carbone presentó al pontífice a parte del equipo médico y a los directivos del hospital. Posteriormente, León XIV se dirigió a las áreas internas del centro asistencial acompañado también por miembros de la Gendarmería vaticana.

Detrás de él avanzaban sus secretarios, el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri. El procedimiento estará a cargo del cirujano torácico Stefano Margaritora, considerado uno de los especialistas más experimentados de Italia en esta área. De acuerdo con EFE, el médico dirige desde hace una década el servicio de cirugía torácica del hospital Gemelli y cuenta con una amplia trayectoria profesional.

El nódulo fue detectado en una revisión de rutina

El pasado domingo, tras el rezo del ángelus, León XIV reveló públicamente que sería operado para extraer un nódulo pulmonar identificado en una etapa temprana y localizado con precisión. Fuentes de la Santa Sede señalaron posteriormente que el hallazgo se produjo durante un examen médico de rutina y que la lesión fue detectada de forma precoz.

El Vaticano adelantó que, una vez concluida la intervención, emitirá un boletín médico para informar sobre la evolución del pontífice, tal como ocurrió durante las hospitalizaciones y operaciones del papa Francisco, según recordó EFE.

Los fieles acompañarán al Papa con una jornada de oración

Mientras se desarrolla la intervención, la Iglesia católica ha organizado actos de acompañamiento espiritual. El obispo vicario de Roma, Baldassare Reina, convocó para esta tarde el rezo de un rosario en la capilla del hospital Gemelli.

La iniciativa busca expresar la cercanía y el respaldo de los fieles de la capital italiana al pontífice, quien permanece bajo observación médica mientras avanza el procedimiento quirúrgico.

Con información de EFE.

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