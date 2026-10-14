Hermano del Papa sufre una recaída por el cáncer

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, padece mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas del organismo. El diagnóstico se remonta a 2017, pero recientemente la enfermedad presentó una recaída, lo que representa un nuevo desafío para la salud del familiar del pontífice.

La situación genera preocupación en la familia Prevost, que atraviesa un momento complejo por los problemas de salud de ambos. Hasta el momento, no existen detalles públicos suficientes sobre el estado actual de Louis ni sobre el pronóstico de su enfermedad. Tampoco se cuenta con información completa sobre la evolución clínica del papa León XIV.

Louis Prevost enfrenta una recaída de mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer que se origina en las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco que produce anticuerpos y cumple una función importante en las defensas del organismo.

Estas células se encuentran en la médula ósea. Cuando se multiplican sin control, pueden desplazar a las células sanguíneas sanas y afectar el funcionamiento de distintos órganos.

La enfermedad puede provocar dolor en los huesos, fracturas, anemia, infecciones frecuentes y problemas renales. Sin embargo, los síntomas y la evolución varían según cada paciente.

El tratamiento depende de factores como la edad, el estado general de salud, la evolución del cáncer y la respuesta a terapias anteriores. Los especialistas pueden recurrir a medicamentos específicos, quimioterapia, terapias dirigidas o trasplantes de células madre, según las necesidades de cada persona.

La salud del papa León XIV también preocupa a su familia

La situación médica de Louis coincide con las preocupaciones por la salud del papa León XIV. Sin embargo, los dos diagnósticos corresponden a enfermedades distintas y requieren tratamientos específicos.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer un pronóstico para ninguno de los dos. Por ello, cualquier afirmación sobre la gravedad actual de sus enfermedades o sus posibilidades de recuperación requiere datos médicos confirmados.

La familia mantiene la esperanza ante los diagnósticos

La familia Prevost atraviesa un momento difícil por los problemas de salud de Louis y del pontífice. Pese a la incertidumbre, mantiene la esperanza en la recuperación de ambos.

Por ahora, no existen detalles suficientes para conocer la evolución reciente del mieloma múltiple de Louis ni para precisar el estado clínico del papa León XIV. La atención se centra en los tratamientos y en la información que puedan confirmar sus familiares o los equipos médicos

Te recomendamos