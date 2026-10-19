El papa León XIV presidirá el miércoles la Audiencia General en la Plaza de San Pedro

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El papa León XIV retomará gradualmente sus actividades públicas esta semana, después de ser operado de un tumor canceroso en el pulmón derecho. El pontífice permanecerá en el Palacio Apostólico y presidirá la audiencia general del miércoles, 21 de octubre de 2026, en la Plaza de San Pedro, informó EFE.

León XIV continúa su recuperación en el Vaticano

El papa, de 71 años, no viajará esta semana a Castelgandolfo, localidad situada a unos 30 kilómetros de Roma. Antes de la intervención, solía acudir allí los lunes y martes para descansar.

Según informó EFE, el pontífice fue operado el 13 de octubre de 2026 en el hospital Gemelli de Roma. Los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

El sábado recibió el alta hospitalaria tras evolucionar favorablemente. Después regresó al Vaticano, donde continuó su recuperación.

El papa retomará sus actividades públicas

El domingo, León XIV volvió a presidir el rezo del ángelus. Tras la oración, explicó que retomará sus compromisos de manera gradual, una vez superada la etapa más delicada de la operación.

La audiencia general del miércoles marcará un nuevo paso en su regreso a las actividades habituales. Este encuentro reúne semanalmente al pontífice con fieles y peregrinos en la Plaza de San Pedro.

EFE señaló que la Santa Sede también prevé otros compromisos para el resto de la semana, aunque la agenda dependerá de la evolución del papa.

León XIV recibirá a participantes de un congreso

Para el jueves o viernes está prevista una reunión con los participantes del Congreso Internacional sobre la Pastoral Escolar y Universitaria.

El encuentro se celebrará los días 22 y 23 de octubre en el Aula Pablo VI del Vaticano, bajo el lema Trazando nuevos caminos de esperanza.

De acuerdo con EFE, León XIV continuará con una reincorporación progresiva a sus funciones, mientras permanece en el Vaticano durante el proceso de recuperación.

Con información de EFE

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