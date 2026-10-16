León XIV pide a Vladímir Putin una tregua en Ucrania desde el hospital

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El papa León XIV mantuvo este viernes 16 de octubre una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para solicitar una tregua en Ucrania y promover el diálogo por la paz. La llamada se produjo mientras el pontífice permanece hospitalizado en Roma, donde se recupera de una cirugía pulmonar.

Durante el diálogo, el papa expresó su “profunda preocupación por la grave crisis humanitaria” en Oleshky, localidad de la región ucraniana de Jersón, según informó la Santa Sede en un comunicado citado por EFE.

León XIV pide una tregua para llevar ayuda a Ucrania

El pontífice solicitó un alto el fuego que permita el ingreso de asistencia humanitaria a la población afectada por la guerra.

En concreto, pidió una tregua para facilitar la llegada de alimentos y suministros médicos, además de permitir la evacuación voluntaria y segura de los civiles.

La Santa Sede reiteró que mantiene su compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas mediante el diálogo. La conversación con Putin se enmarca en los esfuerzos diplomáticos del Vaticano para promover la paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El comunicado no detalló la respuesta del mandatario ruso a la petición del pontífice, informó EFE.

Putin recibe la llamada del papa desde el hospital Gemelli

La conversación telefónica tuvo lugar mientras León XIV permanece ingresado en el hospital Gemelli de Roma. El martes 13 de octubre, el pontífice fue sometido a una intervención para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma pulmonar.

Pese a su hospitalización, el papa continúa atento a la situación internacional y mantiene contactos relacionados con sus responsabilidades diplomáticas y pastorales.

Los últimos informes médicos señalan una “mejoría constante” en su estado de salud. Además, el equipo que lo atiende confirmó que ha recuperado la autonomía para realizar sus actividades cotidianas.

El Vaticano insiste en el diálogo y la paz

La llamada con Putin refleja la preocupación del pontífice por las consecuencias humanitarias de la guerra.

La Santa Sede reiteró su disposición a contribuir a los esfuerzos diplomáticos que permitan avanzar hacia una solución pacífica. EFE informó sobre la petición de tregua, aunque no se anunciaron acuerdos concretos tras la conversación.

Con información de EFE

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