El papa León XIV oficia misa en el hospital tras una cirugía por cáncer de pulmón

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El papa León XIV muestra una “mejoría constante” tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar. El Vaticano difundió este viernes 16 de octubre de 2026 las primeras fotografías del pontífice desde el hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado. En las imágenes aparece oficiando una misa y con aparente buen aspecto, informó EFE.

León XIV mejora tras la cirugía de pulmón

En su cuarto día de hospitalización, el pontífice, de 71 años, se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax. Los resultados confirmaron la evolución favorable de su estado general, según un comunicado de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

León XIV también ha continuado con las sesiones de fisioterapia respiratoria. Su recuperación le permite realizar las actividades cotidianas con total autonomía, de acuerdo con el equipo médico citado por EFE.

La intervención quirúrgica se realizó el 13 de octubre. Los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida para retirar el tejido afectado.

Primeras fotografías del papa tras la operación

Las imágenes difundidas por el Vaticano muestran a León XIV durante una celebración eucarística en una sala de la décima planta del hospital Gemelli. El pontífice aparece acompañado por su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

A la misa asistieron integrantes del personal médico y de enfermería, así como miembros de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante la homilía, el papa agradeció a los trabajadores sanitarios por su labor diaria en el cuidado de los enfermos y, especialmente, por las atenciones que ha recibido durante su hospitalización.

León XIV prevé rezar el ángelus el domingo

La oficina de prensa del Vaticano informó que el pontífice presidirá el rezo del ángelus el domingo 18 de octubre. Sin embargo, todavía no se ha precisado dónde ni de qué manera participará en esta actividad.

Por otra parte, el Vaticano publicó la lista de periodistas autorizados para viajar en el vuelo papal previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. EFE aclaró que este trámite logístico no constituye una confirmación oficial de la visita apostólica.

Con información de EFE

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