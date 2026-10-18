El papa León XIV vuelve al ángelus y habla de su recuperación este 18 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El papa León XIV reapareció este domingo 18 de octubre de 2026 en el Vaticano, después de recibir el alta hospitalaria tras una cirugía por cáncer de pulmón.

Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el pontífice anunció que retomará sus actividades de manera gradual y agradeció el apoyo recibido durante su hospitalización.

A las 12:00, el líder de la Iglesia católica apareció en la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico. Sonriente y con buen aspecto, saludó a los asistentes, que lo recibieron con una ovación. Después del rezo del ángelus, compartió unas breves palabras sobre su recuperación.

“Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”, expresó el papa, de 71 años.

León XIV agradece a médicos y fieles tras la cirugía

Durante su intervención, el pontífice agradeció las oraciones y las muestras de solidaridad que recibió durante los días de hospitalización. “He sentido profundamente su apoyo. ¡Muchas gracias!”, manifestó.

También expresó su gratitud a los médicos, enfermeras y al personal del Policlínico Gemelli de Roma, donde permaneció ingresado desde el martes hasta el sábado. En ese centro hospitalario fue operado de un adenocarcinoma en el pulmón derecho.

“Esta experiencia me ha acercado especialmente a quienes sufren enfermedades y dolencias”, afirmó.

Según informó EFE, la reaparición del pontífice duró alrededor de ocho minutos, incluida la oración y la alocución posterior. Su participación en el ángelus representó su primer encuentro público con los fieles después de la intervención quirúrgica.

¿Cómo evoluciona la salud del papa León XIV?

La operación se produjo dos días después de que el pontífice anunciara la detección de un nódulo pulmonar durante el rezo del ángelus del domingo anterior. El procedimiento quirúrgico permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

Tras la intervención, el equipo médico reportó una evolución favorable. Stefano Margaritora, cirujano responsable de la operación y director de la unidad de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, aseguró que el papa presentaba condiciones clínicas “absolutamente satisfactorias” al recibir el alta.

La recuperación también generó expectativa sobre la continuidad de sus compromisos oficiales. Sin embargo, durante el ángelus, León XIV no ofreció detalles sobre su tratamiento ni confirmó cambios en su agenda internacional.

El viaje del papa a Latinoamérica genera expectativa

La salud del pontífice también despierta interés por su primera gira latinoamericana, prevista del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Argentina, Uruguay y Perú.

El recorrido contempla hasta 14 vuelos, más de 40 discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y una visita a Cusco, ciudad situada a más de 3 000 metros sobre el nivel del mar.

El sábado, Margaritora señaló que, desde el punto de vista clínico, no existen motivos que impidan realizar el viaje. No obstante, León XIV no se refirió a esta visita durante su reaparición pública.

En la plaza de San Pedro, los fieles expresaron alegría y esperanza por la recuperación del papa. Para muchos, su regreso al ángelus fue una señal alentadora después de varios días de preocupación por su estado de salud.

Con información de EFE

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