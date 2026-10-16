Vladímir Putin agradece al papa León XIV sus esfuerzos por la paz

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, agradeció este viernes, 16 de octubre de 2026, al papa León XIV sus esfuerzos para encontrar una solución al conflicto en Ucrania. El reconocimiento se produjo durante una conversación telefónica entre ambos, informó el Kremlin.

Según EFE, el mandatario ruso destacó la disposición del pontífice a contribuir a la resolución de la guerra y sus iniciativas humanitarias. La conversación también abordó la cooperación entre Moscú y el Vaticano, así como la protección de los cristianos y sus lugares sagrados.

Previamente, la Santa Sede informó que el papa llamó a Putin desde el hospital romano donde permanece ingresado. Durante el diálogo, León XIV pidió una tregua y ofreció su disposición a facilitar el diálogo.

Vladímir Putin y León XIV dialogan sobre la paz en Ucrania

El Kremlin señaló que Putin agradeció al pontífice sus esfuerzos para contribuir a una salida negociada al conflicto. También expresó sus deseos de una pronta recuperación para el líder de la Iglesia católica.

Ambas partes manifestaron su interés en mantener el diálogo entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia católica romana. De acuerdo con EFE, la Presidencia rusa describió la conversación como constructiva y desarrollada en un ambiente de respeto mutuo.

La situación humanitaria en la región de Jersón

Durante la llamada, León XIV expresó su preocupación por la población civil de Oleshki, localidad situada en la región de Jersón, en territorio ucraniano ocupado por Rusia.

El Kremlin indicó que Putin ofreció explicaciones sobre la situación humanitaria en esa zona y atribuyó la responsabilidad a las autoridades de Kiev. Además, respaldó la intención del Vaticano de contribuir a garantizar la seguridad de los habitantes y facilitar el suministro de bienes esenciales.

Las partes acordaron coordinar esfuerzos para avanzar en estos objetivos humanitarios, según el comunicado ruso.

El Vaticano busca mantener el diálogo con Rusia

La conversación representa un nuevo contacto entre el pontífice y el presidente ruso. Según EFE, se trata de la segunda llamada telefónica entre ambos desde el inicio del pontificado de León XIV.

Además, el enviado del Vaticano para la paz en Ucrania, Matteo Zuppi, visitó Rusia a finales del mes pasado, como parte de los esfuerzos diplomáticos de la Santa Sede.

Con información de EFE

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