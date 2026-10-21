El papa León XIV vuelve a subir al papamóvil tras su operación

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El papa León XIV retomó este miércoles 21 de octubre de 2026 sus audiencias y volvió a subir al papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro, en el Vaticano. El pontífice saludó a los fieles, bendijo a los niños y participó en la audiencia general, pese a la lluvia.

La reaparición se produjo después de que fuera operado el pasado 13 de octubre de 2026, por un cáncer que obligó a extirparle una parte del pulmón. Según informó EFE, el pontífice recibió el alta médica el sábado del Policlínico Gemelli y el domingo participó en el rezo del ángelus.

Durante la audiencia, León XIV expresó su agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas durante su recuperación.

El papa agradece las oraciones y el apoyo de los fieles

“Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, manifestó el pontífice al iniciar el encuentro.

El papa, de 71 años, había anunciado el domingo que retomaría sus compromisos progresivamente, después de superar esta etapa delicada. También destacó la importancia de las oraciones y de la ayuda divina para continuar con sus responsabilidades.

Antes de la audiencia general, recibió a los participantes de una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.

El Vaticano prepara el próximo viaje internacional del pontífice

La agenda del papa incluye varias audiencias en los próximos días. Además, el Vaticano mantiene los preparativos para su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026.

De acuerdo con EFE, Louis Prevost, hermano del pontífice, aseguró en una entrevista con Fox News que León XIV se encuentra bien. También explicó que la familia espera los resultados de la biopsia para confirmar la evolución médica.

Según sus declaraciones, durante la operación los médicos consiguieron extirpar todo el cáncer. La familia mantiene la esperanza de recibir resultados favorables.

Con información de EFE

Más información sobre León XIV