El papa León XIV se reunió con víctimas de la iglesia en Buenos Aires

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El papa León XIV se reunió este lunes en la nunciatura en Buenos Aires durante más de una hora con cinco víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas de Argentina, informó el Vaticano.

“El papa habló individualmente con cada una de ellas, escuchó sus palabras, las dolorosas historias que habían vivido y las propuestas para consolidar los caminos de sanación en la Iglesia. Al término, al despedirse de todos juntos, les impartió su bendición y les agradeció el encuentro y el testimonio de fe”, añadió la nota.

A ellos, se explicó, “y a través de ellos a las demás víctimas con las que no ha sido posible reunirse, el papa les ha manifestado su cercanía y su voluntad de reforzar las vías de protección, de bien, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia”.

Las víctimas fueron escogidas por la iglesia local

El Vaticano especificó que las víctimas que fueron recibidas por el papa fueron elegidas por la Iglesia local como ya ocurrió en otros viajes apostólicos de León XIV.

Han sido muchos los grupos y personas que han lamentado no ser consideradas para esta reunión.

Como un grupo de exnumerarias auxiliares que denunció al Opus Dei en Argentina por trata de personas y reducción a la servidumbre.

“Le pedimos al papa León XIV que nos reciba”, “queremos justicia” y “queremos que el papa nos escuche” son algunos de los mensajes que transmitieron unas 15 mujeres en un video, difundido en las redes sociales de la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA, por sus siglas en inglés).

Reclamos desde Córdoba

En Argentina, más de una docena de familias de Córdoba que denunciaron al sacerdote Alejandro Nicola por abusos sexuales contra menores también esperaban reunirse con el pontífice para exponer sus reclamos.

Del mismo modo que las víctimas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, donde decenas de menores hipoacúsicos sufrieron abusos entre 2005 y 2016, hechos por los que reclaman sanciones eclesiásticas y transparencia sobre los procesos canónicos.

Normalmente la iglesia no difunde el nombre de las personas con las que se reunió el papa si ellas no quieren, como ocurrió durante el viaje en España.

Mientras que la Iglesia francesa facilitó el nombre e incluso organizó una rueda de prensa para que pudieran relatar la reunión con el pontífice. EFE

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