Más de 3 millones de personas escucharon al papa León XIV en su visita a Argentina

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Más de dos millones de personas acudieron este miércoles al santuario de Nuestra Señora de Luján, en Argentina, para participar en una misa que celebró el papa León XIV antes de continuar su gira por Sudamérica hacia Perú. La ceremonia congregó a fieles frente a la basílica y en las calles cercanas, en una jornada de gran convocatoria religiosa.

Los alrededores del santuario comenzaron a recibir peregrinos desde el martes. Personas de distintos puntos de Argentina llegaron a la ciudad de Luján para asistir a la celebración, que comenzó a las 10:00, hora local.

La visita del pontífice también convocó a autoridades políticas, que acudieron a la ceremonia. La jornada convirtió al santuario en el centro de una multitudinaria expresión de fe católica.

Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción.… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

La Basílica de Luján recibió a miles de peregrinos

La Basílica de Nuestra Señora de Luján es uno de los principales lugares de peregrinación de Argentina y alberga la imagen de la patrona del país. La convocatoria para la misa del papa León XIV atrajo a fieles de diferentes regiones, que ocuparon tanto el entorno del templo como las calles aledañas.

La cifra de más de dos millones de asistentes corresponde a la información sobre la ceremonia de este miércoles. Sin embargo, otras publicaciones difundieron estimaciones distintas y mencionaron una concurrencia de hasta 3,5 millones de personas en Luján.

La diferencia entre esos números refleja la diversidad de cifras que circularon sobre la asistencia a los actos religiosos del pontífice en Argentina.

Otras misas elevaron las cifras de convocatoria

Las publicaciones que circularon sobre la visita también mencionaron concentraciones multitudinarias en otras ciudades argentinas. Entre los datos difundidos constan 2,5 millones de personas en una misa del domingo en Palermo, un millón de jóvenes en otra celebración y 600 000 asistentes en Córdoba.

Al sumar esas estimaciones con los 3,5 millones atribuidos a la misa de Luján, los mensajes hablan de una convocatoria cercana a los ocho millones de personas. Estas cifras corresponden a distintos actos y jornadas, no a una sola ceremonia.

León XIV continúa su gira por Sudamérica

La misa en Luján forma parte de la agenda del papa León XIV en Argentina. Tras esta celebración, el pontífice continuará su recorrido por Sudamérica con destino a Perú.

La presencia del líder de la Iglesia católica movilizó a peregrinos y autoridades en distintos puntos del país. La convocatoria en Luján destacó por la concentración de fieles en torno a uno de los santuarios marianos más representativos de Argentina.

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