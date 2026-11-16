El papa León XIV agradece a los peruanos tras seis días de visita oficial

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

El papa León XIV agradeció este lunes 16 de noviembre de 2026 a los peruanos por su participación, presencia y acogida durante los seis días de su visita oficial al país.

El pontífice expresó su gratitud desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María, antes de concluir su recorrido con una multitudinaria misa en Lima.

“Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, presencia y acogida, por haber acompañado a un servidor durante estos días“, manifestó ante cientos de personas congregadas en los exteriores de la sede diplomática.

Según informó EFE, el papa también bendijo a los asistentes y recordó que los cristianos están llamados a anunciar el mensaje de Jesucristo.

León XIV inicia el último día de su visita a Perú

El pontífice comenzó así las actividades de su última jornada en territorio peruano. Su agenda contempla una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicada en el Callao, provincia portuaria vecina de Lima.

Esta actividad forma parte del cierre de una gira latinoamericana que también incluyó visitas a Uruguay y Argentina. Perú es su país adoptivo y también cuenta con su nacionalidad.

Multitudinaria misa del papa en Lima

La última actividad será una misa multitudinaria en la Base Aérea de Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco. Según EFE, cientos de miles de personas esperan asistir a esta celebración religiosa.

El Gobierno peruano declaró día no laborable para el sector público. Además, las empresas de transporte habilitaron rutas y horarios extraordinarios para facilitar el desplazamiento de los fieles durante la madrugada y su retorno a casa.

El regreso de León XIV a Roma

Tras la celebración eucarística, León XIV se trasladará directamente al aeropuerto internacional de Lima para emprender su regreso a Roma.

Con este encuentro concluirán seis días de actividades religiosas y encuentros con los ciudadanos peruanos.

Con información de EFE

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