Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

El papa León XIV regresó a Roma este martes 17 de noviembre de 2026, después de concluir una gira apostólica de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice aterrizó antes de las 09:00, hora local, tras un vuelo de aproximadamente 12 horas desde Lima.

Durante el trayecto ofreció una rueda de prensa de 45 minutos ante unos 80 periodistas internacionales. Abordó temas relacionados con los abusos sexuales dentro de la Iglesia, la situación política argentina y algunos asuntos doctrinales.

León XIV exige justicia

Uno de los principales temas fue su encuentro con sobrevivientes de abusos cometidos por miembros del clero. En Buenos Aires recibió a cinco personas, mientras que en Lima conversó con otras seis, algunas vinculadas al antiguo Sodalicio de Vida Cristiana.

Según Cable Noticias, el Papa explicó que estos encuentros buscan acompañar a las víctimas hacia una verdadera sanación. También reconoció que no puede escuchar personalmente a todos los afectados en el mundo.

El pontífice pidió a los obispos asumir su responsabilidad para garantizar justicia, prevenir nuevos delitos y acompañar a los sobrevivientes.

Papa León XIV habla sobre la misa en latín y los sacerdotes casados

Durante la rueda de prensa, León XIV ratificó la vigencia del documento Traditionis custodes, que regula la celebración de la misa tradicional en latín.

Además, descartó por ahora la ordenación sacerdotal de hombres casados, conocidos como viri probati. Esta alternativa ha sido planteada para responder a la escasez de sacerdotes en regiones como la Amazonía.

Cable Noticias destacó que el pontífice también abordó los desafíos de la Iglesia frente a las transformaciones sociales.

El Papa pide reducir la polarización política en Argentina

Sobre su visita a Argentina, León XIV expresó su deseo de contribuir a disminuir la confrontación política y social.

El pontífice advirtió sobre la influencia de los algoritmos y la polarización intencional. También destacó la responsabilidad de los medios de comunicación para promover el diálogo y evitar el lenguaje violento.

Según Cable Noticias, el regreso a Roma marca el cierre de una gira que comenzó el 6 de noviembre y estuvo acompañada de encuentros multitudinarios en Sudamérica.

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