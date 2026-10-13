Keiko Fujimori anuncia normas estrictas en escuelas de Perú

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció nuevas normas de conducta para las escuelas públicas del país. Las medidas incluyen la expulsión de estudiantes involucrados en casos graves de violencia, la prohibición de celulares sin autorización docente y restricciones sobre maquillaje y apariencia personal.

Según informó EFE el lunes 12 de octubre, las disposiciones recibirán aportes de la sociedad civil antes de entrar en vigor. El Gobierno busca abrir un debate sobre la disciplina y la convivencia en los centros educativos.

Perú endurecerá las sanciones por violencia escolar

Fujimori afirmó que el orden debe regresar a las aulas. Señaló que las agresiones entre estudiantes, el acoso escolar y las conductas que pongan en riesgo a la comunidad educativa requieren respuestas firmes.

La mandataria explicó que las sanciones serán proporcionales y aplicadas de forma gradual. Sin embargo, los casos graves de violencia podrán terminar en la expulsión de los alumnos implicados.

También pidió a los estudiantes denunciar situaciones de acoso y agresiones sexuales. Según indicó, los responsables podrán ser puestos a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional.

EFE detalló que las nuevas reglas contemplan la prohibición de celulares y otros dispositivos electrónicos, salvo autorización del profesor.

Las escuelas públicas tendrán restricciones de apariencia

El ministro de Educación, José Antonio Chang, explicó que las disposiciones también regularán la presentación personal de los estudiantes.

Las normas prohibirán el maquillaje, las uñas pintadas y el cabello excesivamente largo o teñido. Además, establecerán criterios para el largo de las faldas escolares.

Estas restricciones se aplicarán en las instituciones públicas. Los colegios privados podrán mantener sus propias reglas internas sobre la presentación de sus alumnos.

Un caso de violencia escolar impulsó las medidas

El anuncio se produjo después de la indignación generada por una denuncia presentada el 15 de septiembre. Un estudiante de 16 años habría sufrido una agresión sexual supuestamente cometida por compañeros durante un viaje en autobús escolar.

Un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes implicados en el caso. Los estudiantes fueron trasladados al centro juvenil conocido como Maranguita.

Según EFE, el episodio motivó nuevas denuncias de acoso y violencia en centros educativos. El Gobierno también reorganizó el Liceo Naval Almirante Guise y transfirió su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año.

Con información de EFE

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