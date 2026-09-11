Keiko Fujimori busca extender tiempo de detención de migrantes

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, defendió este viernes, 11 de septiembre de 2026, su propuesta para ampliar el tiempo de detención de migrantes irregulares presuntamente vinculados con organizaciones criminales transnacionales. La medida busca completar los trámites necesarios antes de que estas personas deban ser liberadas, informó EFE.

Fujimori explicó que solicitará al Congreso facultades legislativas para modificar el periodo de detención. La presidenta sostuvo que este cambio permitiría avanzar con los procesos de expulsión de migrantes indocumentados.

En una entrevista con la emisora Exitosa, afirmó que abordó esta propuesta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Lima. Según Fujimori, el objetivo es expulsar a los migrantes y permitir su retorno a Venezuela.

Perú busca reforzar su política contra el crimen organizado

La presidenta también solicitó al Congreso facultades para legislar sobre seguridad ciudadana, migración y nacionalidad. El Ejecutivo busca acelerar la aprobación de medidas relacionadas con la lucha contra el crimen organizado.

Durante la visita de Rubio, Fujimori anunció además el ingreso de Perú al Escudo de las Américas. Se trata de una coalición contra el crimen organizado impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Fujimori destacó que varios países latinoamericanos ya se han incorporado a esta iniciativa. A su juicio, la cooperación regional permitirá enfrentar a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras, señaló EFE.

Fujimori pide rapidez al Congreso peruano

La presidenta sostuvo que una mayor cooperación internacional permitirá localizar a integrantes de organizaciones criminales. También consideró necesario mejorar el equipamiento de la Policía Nacional y el sistema de administración de justicia.

Fujimori afirmó que, con estas herramientas, las autoridades podrán avanzar en la captura de los principales líderes criminales. La mandataria pidió a ambas cámaras del Congreso acelerar el debate.

Con información de EFE

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