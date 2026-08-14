Keiko Fujimori lidera simulacro nacional en Perú ante posibles terremotos

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, lideró este viernes, 14 de agosto de 2026, el segundo simulacro nacional multipeligro del año. El ejercicio puso a prueba la preparación de ciudadanos y autoridades ante diferentes emergencias.

Miles de personas salieron de sus viviendas y lugares de trabajo a las 15:00. Alarmas de teléfonos, sirenas, bocinas y silbatos marcaron el inicio de la evacuación.

Según EFE, Fujimori acudió a la Plaza de Armas de Lima junto al primer ministro Luis Galarreta, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vásguez.

Simulacro en Lima recrea un terremoto de magnitud 8,8

El ejercicio incluyó la recreación de un posible sismo de magnitud 8,8 en Lima y el vecino Callao. Municipios, colegios, hospitales y edificios residenciales realizaron evacuaciones hacia zonas consideradas seguras.

El objetivo fue evaluar los protocolos establecidos y la capacidad de respuesta ante una emergencia de gran magnitud.

EFE informó que en el distrito de La Punta, en el Callao, el simulacro también contempló un tsunami posterior al supuesto terremoto.

La actividad buscó preparar a la población para responder de manera organizada ante un desastre.

Perú pone a prueba sus protocolos de emergencia

En otras regiones del país se recrearon los peligros más frecuentes de cada zona. Los gobiernos regionales coordinaron las actividades con instituciones y comunidades.

El Indeci recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia. Esta debe incluir alimentos no perecibles, botiquín, abrigo, artículos de higiene y otros suministros.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

Terremotos y tsunamis mantienen en alerta a Perú

EFE recordó que el terremoto más devastador de los últimos años ocurrió en 2007 en Ica. El sismo provocó un tsunami y dejó alrededor de 500 muertos.

El simulacro busca que la población conozca las rutas de evacuación y actúe con rapidez. También permite identificar posibles fallas en los protocolos de emergencia.

Las autoridades consideran estos ejercicios fundamentales para reducir riesgos ante futuros terremotos y otros desastres naturales.

Con información de EFE

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