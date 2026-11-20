Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de noviembre de 2026

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió el centro de Perú este viernes 20 de noviembre de 2026. El movimiento telúrico se registró a las 19:09 (hora local) en la región Junín y se sintió en Lima y Callao, además de reportarse percepción en Ecuador.

El temblor se sintió como un ligero remezón en edificaciones altas de Quito, señala EFE.

Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor tuvo una profundidad de 129 kilómetros. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-INDECI) situó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín.

Sismo de 6,7 en Perú se sintió en Lima y Callao

El movimiento telúrico generó alarma entre habitantes de Lima y Callao, donde se reportó la percepción del sismo. La magnitud del evento llevó a las autoridades a mantener el monitoreo de las zonas cercanas al epicentro.

Hasta el momento, los organismos de emergencia realizan seguimiento para determinar si el movimiento provocó daños materiales o afectaciones a personas.

El sismo ocurrió meses después de otros movimientos registrados en la región Junín, entre ellos uno de magnitud 5,0 el 6 de agosto y otro de 5,5 el 18 de julio, que dejó víctimas mortales y damnificados, según reportes difundidos previamente.

¿Qué hacer después de un sismo?

Las autoridades de Defensa Civil recomiendan mantener la calma durante un movimiento telúrico y alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.

Si no es posible evacuar, se debe buscar una zona de seguridad interna, junto a columnas o muros estructurales. También se recomienda contar con una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, botiquín, medicamentos, linterna, radio a pilas y baterías de repuesto.

Videos registraron el sismo en Perú

🇵🇪 | URGENTE: Así se sintió en Huánuco, Perú, el terremoto de fuerte intensidad ocurrido la noche del viernes. https://t.co/fT0k8qdgqh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Un terremoto de magnitud 6,7 se registró esta noche en Junín, Perú. El movimiento también fue percibido en Lima y otras zonas del país. El epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de Junín… https://t.co/08zyn2n2qI — Juan Lozano (@RealJuanLozano) November 21, 2026