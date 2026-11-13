Temblor de 5.9 sacude Perú este viernes 13 de noviembre y activa monitoreo de las autoridades

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Un movimiento telúrico de magnitud 5.9 sacudió la región de Ica, en Perú, a las 11:43 de este viernes 13 de noviembre de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), señaló que la población percibió el temblor entre leve y moderado. Hasta el momento de los reportes, las autoridades locales y los organismos de emergencia no informaron sobre víctimas ni daños materiales. Mientras tanto, las instituciones mantienen el monitoreo de las zonas vulnerables.

El epicentro del sismo se ubicó frente a San Juan de Marcona

El IGP registró el movimiento a las 11:43 de este viernes. Según su reporte, el temblor alcanzó una magnitud de 5,9 y tuvo su epicentro a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, localidad de la provincia de Nasca, en la región de Ica.

La ubicación del epicentro corresponde a una zona marítima, frente a la costa peruana. El movimiento generó una percepción entre leve y moderada entre los habitantes de las zonas cercanas, de acuerdo con la información difundida por el COEN-Indeci.

Tras el evento, las autoridades señalaron que continuarán con el monitoreo de los sectores vulnerables. Hasta la información disponible, los organismos de emergencia no reportaron personas heridas, fallecidas ni afectaciones materiales por este movimiento telúrico.

Perú registra actividad sísmica recurrente debido a su ubicación geográfica. El país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde interactúan las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Esta dinámica genera movimientos telúricos frecuentes en su territorio.

Qué recomiendan las autoridades ante un movimiento telúrico

El Indeci recordó a la población la importancia de mantener la calma durante un sismo y aplicar las medidas de seguridad para reducir riesgos. Una de las principales recomendaciones consiste en identificar previamente las zonas seguras dentro de viviendas, edificios y espacios públicos.

También aconsejó alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer o desplazarse durante el movimiento. La población debe evitar permanecer cerca de estructuras que representen un peligro y utilizar las rutas de evacuación sin exponerse a elementos que puedan obstaculizar el paso.

Otra de las medidas que destacaron las autoridades es preparar una mochila para emergencias. Este recurso permite contar con artículos necesarios para afrontar las primeras horas después de un evento de esta naturaleza.

El organismo también recomendó disponer de una caja de reserva con productos básicos. Ambos recursos forman parte de las previsiones que las familias deben considerar ante una emergencia.

El IGP insistió en la importancia de mantener la preparación frente a posibles movimientos telúricos. Entre las medidas preventivas también figura contar con un plan familiar de emergencia, que permita establecer cómo actuar y qué hacer ante un sismo.

Las recomendaciones cobran importancia en Perú por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la interacción de las placas tectónicas mantiene una actividad sísmica constante.

Te recomendamos