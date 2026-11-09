Sismo de magnitud 4.8 sacudió Perú la madrugada de este lunes 9 de noviembre

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

Un movimiento telúrico de magnitud 4.8 se registró en Perú a las 05:23 de este lunes 9 de noviembre de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro se localizó a 63 kilómetros al este de Lagunas, en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto.

El reporte del Centro Sismológico Nacional detalló que el temblor alcanzó una profundidad de 149 kilómetros y registró una intensidad de III en Loreto. El organismo publicó las coordenadas del evento y recordó la importancia de mantenerse informado sobre la actividad sísmica en el territorio peruano. Además, las autoridades recomiendan preparar suministros básicos para responder ante una emergencia de este tipo.

El IGP reportó el epicentro y las características del sismo en Perú

El informe sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0772 recoge los principales datos del movimiento telúrico registrado durante las primeras horas de este lunes. Según el organismo, el evento ocurrió a las 05:23 y alcanzó una magnitud de 4,8.

El epicentro se ubicó a 63 kilómetros al este de Lagunas, en Alto Amazonas, Loreto. El IGP también estableció una profundidad de 149 kilómetros y situó el fenómeno en las coordenadas de latitud -5.05 y longitud -75.14.

La intensidad reportada fue de III en Loreto. Estos datos permiten identificar las características del movimiento y conocer la ubicación donde se originó.

Perú registra movimientos telúricos de manera recurrente porque se encuentra en el Cinturón de Fuego del Océano Pacífico. Esta ubicación geográfica convierte al país en una zona de alta actividad sísmica, por lo que los organismos especializados mantienen reportes sobre los eventos que ocurren en su territorio.

El Instituto Geofísico del Perú publica esta información para mantener actualizados los datos sobre los sismos. Los reportes permiten que las autoridades y la población conozcan las características de cada evento y cuenten con información verificada para tomar precauciones ante posibles movimientos de igual o mayor magnitud.

Por eso, conocer la magnitud, la profundidad y el epicentro de cada temblor forma parte de las medidas de prevención. El organismo difunde estos registros a través de sus canales oficiales.

Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo

Ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos, el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) recomienda que la población prepare una mochila de emergencia con artículos indispensables para afrontar las primeras 24 horas posteriores a un desastre.

Entre los suministros que debe contener están el agua y los alimentos enlatados, deshidratados y energéticos. También debe incluir un botiquín y productos de higiene personal, entre otros artículos necesarios para atender las necesidades básicas durante una emergencia.

La mochila busca garantizar el abastecimiento inicial mientras las personas enfrentan las consecuencias de un movimiento telúrico. Su preparación anticipada permite disponer de estos productos cuando ocurre un evento que obliga a tomar medidas de seguridad.

Sin embargo, la recomendación no termina con la mochila. Indeci también plantea contar con una caja de reserva para los días posteriores al desastre natural.

Este depósito debe almacenar una mayor cantidad de los mismos productos que contiene la mochila de emergencia. La finalidad es disponer de suministros suficientes para cubrir las necesidades básicas hasta el cuarto día después del evento.

La diferencia entre ambos recursos está en el tiempo de abastecimiento. La mochila cubre las primeras 24 horas, mientras que la caja de reserva permite extender la disponibilidad de alimentos y otros artículos durante los días siguientes.

La preparación ante un eventual sismo de magnitud 4.8 o de mayor intensidad requiere que la población conozca los reportes oficiales y tenga listos estos suministros. El IGP difunde información sobre los movimientos telúricos que ocurren en Perú, mientras que Indeci recuerda la importancia de contar con recursos básicos para afrontar una emergencia.

[REVISADO] Evento: igepn2026vyvo Ocurrido: 2026-11-09 05:23:58 Mag.: 5.6M Prof.: 149.0 km Lat.: 5.034° S Long.: … Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/sH4pCpjrKU Fuente Oficial Peru: https://t.co/UuMzvIIpGe – https://t.co/Y9fpo5IV1t https://t.co/WRtpvMbdlN — Instituto Geofísico (@IGecuador) November 9, 2026

Te recomendamos