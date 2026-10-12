Dos sismos se registraron en Ecuador durante la madrugada del 12 de octubre

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Dos sismos de baja magnitud se registraron durante la madrugada de este 12 de octubre de 2026 en dos provincias de Ecuador. Según el monitoreo en tiempo real del Instituto Geofísico, los movimientos telúricos se dieron en las provincias de Esmeraldas y Pastaza.

Sismo cerca de Esmeraldas

El primer simo indentificado la madrugada de este 12 de octubre de 2026 ocurrió a las 02:11. El epicentro fue localizado a 13,36 kilómetros de Esmeraldas, en la provincia del mismo nombre.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.6 MLv y una profundidad de 13 kilómetros.

Las coordenadas registradas para este sismo fueron 0.852° N de latitud y 79.684° W de longitud.

Temblor en Pastaza

El segundo evento telúrico de esta madrugada se registró a las 02:08. El movimiento fue localizado a 33,11 kilómetros de Puyo, en la provincia de Pastaza.

Según la información disponible, el sismo alcanzó una magnitud de 2,9 MLv y ocurrió a una profundidad de 148 kilómetros.

Las coordenadas registradas para este sismo fue de 1.683° S de latitud y 78.232° W de longitud.

Reporte de los eventos

Los dos movimientos telúricos fueron reportados como eventos revisados por el Instituto Geofísico y publicada en su página oficial. No se reportaron daños, al ser sismos de baja magnitud. La noche anterior, el domingo 11 de octubre, se reportó un sismo a las 20:38 a 7.63 km de Pillaro, Tungurahua. La magnitud de este sismo fue de 3.0.

Sismos en Ecuador el 12 de octubre; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde se registraron los sismos en Ecuador durante la madrugada del 12 de octubre de 2026? Los dos sismos se registraron en las provincias de Esmeraldas y Pastaza durante la madrugada del lunes 12 de octubre de 2026.

Según el Instituto Geofísico, el primer movimiento telúrico ocurrió a las 02:11, a 13,36 kilómetros de Esmeraldas, mientras que el segundo se registró a las 02:08, a 33,11 kilómetros de Puyo. Ambos eventos fueron revisados por la institución. ❓ ¿Cuál fue la magnitud de los sismos registrados en Esmeraldas y Pastaza? El sismo de Esmeraldas tuvo una magnitud de 2,6 MLv, mientras que el registrado en Pastaza alcanzó una magnitud de 2,9 MLv.

Los dos movimientos telúricos fueron de baja magnitud. El evento de Esmeraldas ocurrió a una profundidad de 13 kilómetros, mientras que el de Pastaza se produjo a 148 kilómetros de profundidad. ❓ ¿A qué hora ocurrieron los sismos en Esmeraldas y Pastaza el 12 de octubre? El sismo de Pastaza se registró a las 02:08 y el de Esmeraldas, a las 02:11 del lunes 12 de octubre de 2026.

Los dos eventos ocurrieron con apenas tres minutos de diferencia, según los reportes del Instituto Geofísico. El primero fue localizado a 33,11 kilómetros de Puyo y el segundo, a 13,36 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas. ❓ ¿Se reportaron daños por los sismos registrados en Esmeraldas y Pastaza? No se reportaron daños por los dos sismos de baja magnitud registrados durante la madrugada del 12 de octubre de 2026.

Los movimientos telúricos fueron incluidos en los reportes revisados del Instituto Geofísico. La información disponible no registra afectaciones relacionadas con estos eventos en las provincias de Esmeraldas y Pastaza. ❓ ¿Qué otros sismos se registraron en Ecuador antes del 12 de octubre de 2026? La noche del domingo 11 de octubre de 2026 se registró un sismo de magnitud 3,0 cerca de Píllaro, en la provincia de Tungurahua.

Según la información proporcionada, el movimiento ocurrió a las 20:38, a 7,63 kilómetros de Píllaro. Este evento se sumó a los dos sismos registrados durante la madrugada del lunes en Esmeraldas y Pastaza, cuyos datos fueron publicados por el Instituto Geofísico.

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