Sismo de 3.7 se registró en una ciudad de Ecuador este sábado 24 de octubre

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó sobre un sismo de magnitud 3.7 registrado la mañana de este sábado 24 de octubre de 2026 en la provincia de Pastaza, en la Amazonía de Ecuador.

Según el reporte oficial de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 06:30:42 y fue localizado a 19,18 kilómetros de Puyo.

Detalles del sismo en Pastaza, en la Amazonía de Ecuador

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Geofísico, el temblor se produjo a una profundidad de 192 kilómetros, con un epicentro ubicado en las coordenadas 1,508° de latitud sur y 77,831° de longitud oeste, con una magnitud de 3.7 MLv.

[REVISADO]

Evento: igepn2026uvrs

Ocurrido: 2026-10-24 06:30:42

Mag.: 3.7MLv

Prof.: 192.0 km

Lat.: 1.508° S

Long.: 77.831° W

Localizado: a 19.18 km de Puyo, Pastaza

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/6wk8VIAee0 pic.twitter.com/LBfI9eOikq — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 24, 2026

Monitoreo constante en Ecuador

Hasta el momento, las autoridades competentes no han reportado novedades ni afectaciones materiales o personales derivadas de este movimiento telúrico en la región.

El Instituto Geofísico mantiene la vigilancia permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, recordando que el país se encuentra en una zona de constante movimiento debido a su ubicación geológica.

Contexto sísmico y el Cinturón de Fuego del Pacífico

Las placas tectónicas del Cinturón de Fuego del Pacífico mantienen a Ecuador en una zona de constante riesgo sísmico. La interacción entre estas capas rocosas de la corteza terrestre genera el 90% de los sismos mundiales.

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una franja en forma de herradura de 40 000 kilómetros de longitud que concentra la mayor actividad telúrica y volcánica del planeta. En este anillo convergen importantes placas tectónicas como la de Nazca, Sudamericana, Cocos, Pacífico y Filipina. Ecuador se sitúa sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se hunde activamente debajo de la placa Sudamericana en el océano Pacífico.

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