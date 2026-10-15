Sismo de magnitud 4.8 se registró cerca de Galápagos la mañana de este 15 de octubre

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó sobre un sismo de magnitud 4.8 registrado la mañana de este jueves 15 de octubre de 2026 en la región insular del Ecuador.

Según el reporte oficial de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 06:16:47 y fue localizado a 519,48 kilómetros de Puerto Baquerizo Moreno, en la provincia de Galápagos.

El evento ocurrió a 10 kilómetros de profundidad

Los datos preliminares indican que el temblor se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, con un epicentro ubicado en las coordenadas 0,872° de latitud norte y 85,290° de longitud oeste.

La poca profundidad del evento lo clasifica como un sismo superficial, aunque su ubicación en el océano Pacífico, lejos de zonas pobladas, podría limitar su percepción entre los habitantes de las islas.

No se han reportado daños

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre afectaciones ni víctimas relacionadas con este movimiento telúrico.

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país y consultó a la ciudadanía si percibió el temblor, con el fin de recopilar información sobre su intensidad y alcance.

Ecuador en el cinturón de fuego

Las placas tectónicas del Cinturón de Fuego del Pacífico mantienen a Ecuador en una zona de constante riesgo sísmico. La interacción entre estas capas rocosas de la corteza terrestre genera el 90% de los sismos mundiales.

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una franja en forma de herradura de 40 000 kilómetros de longitud que concentra la mayor actividad telúrica y volcánica del planeta. En este anillo convergen importantes placas tectónicas como la de Nazca, Sudamericana, Cocos, Pacífico y Filipina.

Ecuador se sitúa sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se hunde activamente debajo de la placa Sudamericana en el océano Pacífico.

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