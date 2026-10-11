Dos sismos sacuden el sur de Perú este domingo 11 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Dos movimientos sísmicos sacudieron el sur de Perú durante la mañana de este domingo 11 de octubre de 2026. Los temblores ocurrieron en las regiones de Arequipa e Ica, con poco más de dos horas de diferencia. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) difundió los datos sobre la magnitud, ubicación y profundidad de ambos eventos.

Sismo de magnitud 5,1 sacudió Arequipa este domingo

El movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 08:43, hora local (13:43 GMT), en la región de Arequipa, al sur de Perú. El IGP estableció una magnitud de 5,1 y situó el epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná.

El organismo técnico determinó que el sismo tuvo una profundidad de 47 kilómetros y alcanzó una intensidad de III a IV en el distrito de Quilca.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil informó que la población percibió el movimiento con una intensidad entre leve y moderada.

Además, el organismo descartó un eventual tsunami en el litoral peruano como consecuencia del sismo.

Otro sismo de magnitud 4,5 ocurrió horas antes en Ica

Antes del temblor en Arequipa, otro movimiento sísmico afectó a la vecina región de Ica, también en la costa sur de Perú.

El Instituto Geofísico del Perú registró este evento a las 06:36, hora local (11:36 GMT), con una magnitud de 4,5.

El epicentro se ubicó a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nazca, a una profundidad de 16 kilómetros.

La intensidad alcanzó los niveles II a III en San Juan de Marcona, según los registros del organismo técnico.

Entre ambos movimientos transcurrieron dos horas y siete minutos.

Por qué Arequipa e Ica registran actividad sísmica

Las regiones de Arequipa e Ica forman parte de las zonas con mayor actividad sísmica de Perú debido a su ubicación frente a la placa oceánica de Nazca.

Esta condición geológica explica la frecuencia de movimientos telúricos en distintos puntos de la costa sur peruana.

Ica también registra uno de los antecedentes sísmicos más graves del país. En 2007, un terremoto de magnitud 7,9 afectó esta región y provocó la muerte de 500 personas, además de pérdidas materiales millonarias.

Los dos sismos de este domingo ocurrieron en esa misma zona del territorio peruano, aunque con magnitudes inferiores a las del terremoto de 2007.

Con información de EFE

Sismos en Perú; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en Perú este domingo 11 de octubre de 2026? Dos sismos de magnitudes 5,1 y 4,5 sacudieron las regiones de Arequipa e Ica, en el sur de Perú. Contexto: Los movimientos ocurrieron durante la mañana, con dos horas y siete minutos de diferencia. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) difundió los datos de ambos eventos. ❓ ¿De qué magnitud fue el sismo de Arequipa este 11 de octubre? El sismo de Arequipa alcanzó una magnitud de 5,1 y ocurrió a las 08:43, hora local. Contexto: El IGP situó su epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, a una profundidad de 47 kilómetros. ❓ ¿Dónde se sintió el sismo de magnitud 5,1 en Perú? El movimiento alcanzó una intensidad de III a IV en el distrito de Quilca, región de Arequipa. Contexto: El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que la población percibió el temblor con una intensidad entre leve y moderada. ❓ ¿El sismo de Arequipa provocó una alerta de tsunami? No. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional descartó un eventual tsunami en el litoral peruano como consecuencia del movimiento. Contexto: El sismo tuvo una magnitud de 5,1, una profundidad de 47 kilómetros y su epicentro se ubicó al suroeste de Quilca. ❓ ¿De qué magnitud fue el sismo registrado en Ica? El sismo de Ica tuvo una magnitud de 4,5 y ocurrió a las 06:36, hora local, del domingo 11 de octubre. Contexto: El epicentro se localizó a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nazca, a una profundidad de 16 kilómetros. ❓ ¿Con qué intensidad se sintió el temblor en San Juan de Marcona? El movimiento de magnitud 4,5 alcanzó una intensidad de II a III en San Juan de Marcona. Contexto: El Instituto Geofísico del Perú registró el evento a las 06:36, dos horas y siete minutos antes del sismo de Arequipa. ❓ ¿Cuál fue la diferencia entre los dos sismos registrados en Perú? El sismo de Arequipa fue de magnitud 5,1 y tuvo una profundidad de 47 kilómetros, mientras que el de Ica alcanzó 4,5 y ocurrió a 16 kilómetros de profundidad. Contexto: El movimiento de Ica ocurrió primero, a las 06:36. El de Arequipa se registró a las 08:43 del mismo domingo. ❓ ¿Por qué las regiones de Arequipa e Ica registran actividad sísmica? Ambas regiones presentan una elevada actividad sísmica por su ubicación frente a la placa oceánica de Nazca. Contexto: Esta condición geológica explica la frecuencia de movimientos telúricos en distintos sectores de la costa sur de Perú. ❓ ¿Qué antecedente sísmico importante registra la región de Ica? En 2007, un terremoto de magnitud 7,9 afectó Ica y provocó la muerte de 500 personas. Contexto: El desastre también ocasionó pérdidas materiales millonarias. Los dos movimientos del 11 de octubre de 2026 ocurrieron en la misma zona del sur peruano, pero tuvieron magnitudes inferiores. ❓ ¿Se reportaron víctimas o daños por los sismos del 11 de octubre en Perú? La información proporcionada no incluye un balance de personas heridas, fallecidas ni daños materiales por los dos movimientos. Contexto: Los reportes citados se concentran en la magnitud, ubicación, profundidad e intensidad de los sismos. El COEN también descartó un tsunami por el evento de Arequipa.

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