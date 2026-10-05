Sismo de magnitud 3.8 cerca de La Troncal este 5 de octubre de 2026 en Ecuador

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 3.8 se registró a las 09:53 de este lunes 5 de octubre de 2026, a 15,08 kilómetros de La Troncal, en la provincia de Cañar, según el reporte del Instituto Geofísico. La información del evento consta con el estado de revisado.

El movimiento tuvo una profundidad de 25 kilómetros. La ficha incluye la hora de ocurrencia, la magnitud y las coordenadas de su localización, pero no contiene información sobre la percepción del temblor entre la población ni sobre posibles afectaciones.

La ubicación del sismo toma como referencia a La Troncal

Las coordenadas consignadas en el reporte corresponden a una latitud de 2,442 grados sur y una longitud de 79,478 grados oeste. Con esos datos, el Instituto Geofísico situó el evento a 15,08 kilómetros de La Troncal.

La distancia señalada utiliza a esta localidad de Cañar como punto de referencia. El reporte no especifica una dirección cardinal respecto de La Troncal ni identifica otra localidad para describir la ubicación del movimiento.

[REVISADO] Evento: igepn2026tnfv Ocurrido: 2026-10-05 09:53:00 Mag.: 3.8MLv Prof.: 25.0 km Lat.: 2.442° S Long.: 79.478° W Localizado: a 15.08 km de La Troncal, Canar Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/cGMxn7KtpM https://t.co/sujoQl0JpJ — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 5, 2026

Por su parte, los 25 kilómetros corresponden a la profundidad registrada para el sismo. Este valor aparece en un campo distinto al de la distancia respecto de La Troncal, por lo que ambos datos describen aspectos diferentes de su localización.

El registro identifica el movimiento con el código igepn2026tnfv, que acompaña los parámetros de este evento ocurrido durante la mañana del lunes.

Qué información contiene el reporte revisado

La magnitud aparece en la ficha como 3.8MLv, mientras que la hora de ocurrencia está detallada como 09:53:00. El estado de revisado figura junto con la identificación del evento y los demás datos técnicos.

El documento proporcionado no incluye una descripción de cómo se sintió el movimiento en La Troncal o en otras poblaciones. Tampoco presenta una evaluación de daños materiales ni información sobre personas afectadas.

Por ello, con esta ficha no es posible establecer si hubo consecuencias para la población o la infraestructura. La información disponible permite precisar cuándo ocurrió el sismo, su magnitud, profundidad y localización, sin determinar sus efectos en la superficie.

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