Un temblor se registró en el sur de Ecuador la noche del domingo 4 de octubre

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un temblor de magnitud 3.5 se registró casi a la medianoche del domingo 5 de octubre de 2026 en las cercanías de Piñas, en la provincia de El Oro. El Instituto Geofísico reportó el evento a las 23:58:44 y posteriormente revisó sus datos.

El movimiento alcanzó una profundidad de 12 kilómetros. El Instituto Geofísico ubicó el epicentro a 17,76 kilómetros de Piñas, según el reporte publicado el domingo.

El temblor tuvo una magnitud de 3.5

El Instituto Geofísico identificó el evento con el código igepn2026tmmf. En su reporte revisado indicó una magnitud de 3.5 MLv y una profundidad de 12,0 kilómetros.

Las coordenadas registradas corresponden a 3.520 grados de latitud sur y 79.679 grados de longitud oeste. Con esos datos, el organismo ubicó el movimiento a 17,76 kilómetros de Piñas.

El reporte corresponde a un evento ocurrido sobre la medianoche del domingo. El Instituto Geofísico difundió la información después de procesar y revisar los datos relacionados con el movimiento registrado en El Oro.

La magnitud de 3.5 MLv corresponde al valor establecido en el reporte revisado del organismo. La información también incluye la ubicación y profundidad calculadas para el evento sísmico.

[REVISADO] Evento: igepn2026tmmf Ocurrido: 2026-10-04 23:58:44 Mag.: 3.5MLv Prof.: 12.0 km Lat.: 3.520° S Long.: 79.679° W Localizado: a 17.76 km de Pinas, El Oro Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/k2NeGT7UfH https://t.co/CdMHSJi89R — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 5, 2026

Un sismo se registró en Ecuador el sábado 3 de octubre

Un sismo se registró en Ecuador este sábado 3 de octubre de 2026, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

La entidad difundió el reporte del movimiento telúrico a través de sus canales oficiales, como parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en Ecuador.

El Instituto Geofísico mantiene habilitadas sus plataformas para consultar los últimos eventos registrados en el territorio ecuatoriano y conocer información relacionada con magnitud, profundidad y ubicación.

El sismo de este sábado 3 de octubre de 2026 ocurrió a las 12:34 y tuvo una magnitud de 3.8, según el reporte del Instituto Geofísico. El movimiento telúrico se localizó a 41,02 kilómetros de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, con una profundidad de 68 kilómetros. Sus coordenadas fueron 0,594° N de latitud y 79,209° W de longitud.

La profundidad de 68 kilómetros ubica al evento dentro de la corteza y el manto superior. El reporte difundido por el Instituto Geofísico no establece una intensidad específica ni detalla las ciudades donde fue sentido.

[REVISADO]

Evento: igepn2026tjud

Ocurrido: 2026-10-03 12:34:20

Mag.: 3.8MLv

Prof.: 68.0 km

Lat.: 0.594° N

Long.: 79.209° W

Localizado: a 41.02 km de Quininde, Esmeraldas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/6W1tD0gIst pic.twitter.com/zUvbHB3y4w — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 3, 2026

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