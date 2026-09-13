Un temblor se sintió en el sur de Ecuador este domingo 13 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó la madrugada de este domingo 13 de septiembre de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El temblor se ubicó en el sur de Ecuador

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:52 del domingo 13 de septiembre con una magnitud de 3.3 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 86 km desde la superficie, a una latitud de 3.044° S y a una longitud de 79.032° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 16,22 km de Cuenca, en la provincia de Azuay.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios no comentaron sobre si percibieron este sismo.

Recomendaciones ante sismos

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026rymx

Ocurrido: 2026-09-13 02:52:59

Mag.: 3.3MLv

Prof.: 86.0 km

Lat.: 3.044° S

Long.: 79.032° W

Localizado: a 16.22 km de Cuenca, Azuay

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/rExE7262Zv pic.twitter.com/Rc4wfLCc8Q — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 13, 2026

Dos sismos en Perú se sintieron en el sur de Ecuador el 10 de septiembre

Dos sismos registrados durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre en el departamento peruano de Amazonas fueron percibidos en distintos sectores del sur y la Amazonía de Ecuador. Los movimientos tuvieron como referencia la zona de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, y ocurrieron con pocas horas de diferencia.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó la percepción de los movimientos en territorio ecuatoriano. Los registros proporcionados ubican los eventos a pocos kilómetros de Santa María de Nieva y señalan profundidades de entre 15 y 25 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado emergencias relacionadas con estos sismos.

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