Un temblor se sintió en el sur de Ecuador este domingo 13 de septiembre de 2026

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El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó la madrugada de este domingo 13 de septiembre de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:52 del domingo 13 de septiembre con una magnitud de 3.3 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 86 km desde la superficie, a una latitud de 3.044° S y a una longitud de 79.032° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 16,22 km de Cuenca, en la provincia de Azuay.
En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios no comentaron sobre si percibieron este sismo.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:
Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) September 13, 2026
Evento: igepn2026rymx
Ocurrido: 2026-09-13 02:52:59
Mag.: 3.3MLv
Prof.: 86.0 km
Lat.: 3.044° S
Long.: 79.032° W
Localizado: a 16.22 km de Cuenca, Azuay
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/rExE7262Zv pic.twitter.com/Rc4wfLCc8Q
Dos sismos registrados durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre en el departamento peruano de Amazonas fueron percibidos en distintos sectores del sur y la Amazonía de Ecuador. Los movimientos tuvieron como referencia la zona de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, y ocurrieron con pocas horas de diferencia.
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó la percepción de los movimientos en territorio ecuatoriano. Los registros proporcionados ubican los eventos a pocos kilómetros de Santa María de Nieva y señalan profundidades de entre 15 y 25 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado emergencias relacionadas con estos sismos.